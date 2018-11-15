В будущую резиденцию Варфоломея в Киеве бросили «коктейль Молотова»

15.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Сегодня утром неизвестные пытались поджечь знаменитую Андреевскую церковь в Киеве, построенную Российской империей, которую режим Петра Порошенко недавно передал в пользование Константинопольскому Патриархату в рамках проекта по отрыву Украины от Русской Православной Церкви.

Об инциденте в своем блоге сообщил депутат Верховной Рады Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в 7-20 двое неизвестных бросили бутылку с зажигательной смесью в Андреевскую церковь. Храм является собственностью Украины, им, как вы все знаете, должны дать пользоваться Вселенскому Патриархату. Андреевскую еще де-факто не передали, но в государственное имущество бутылки уже летят. Напомню, Украина намерена номинировать Андреевскую церковь как отдельный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, если и уцелеет. Потому что раньше ей угрожали оползни почвы, а теперь вот», – заявил Луценко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Петр Порошенко приказал ускорить ремонт в Андреевской церкви, чтобы быстрее передать ее Константинопольскому патриархату.