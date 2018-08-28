Украинский «москитный флот» оказался не в состоянии пережить слабенький шторм

28.08.2018

Украина не может конкурировать с российским флотом в формате симметричного противодействия.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, отвечая на вопрос о перспективах так называемого украинского “москитного флота”.

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Он отметил, что можно и наличие сотни бронированных катеров типа “Гюрза-М” считать москитным флотом, но на любую военную группировку на море или суше надо смотреть через призму того, способна ли она выполнить боевое задание.

“Если москитный флот из сотни кораблей и катеров “Гюрза” не может пережить четырехбалльный шторм, то какой смысл говорить о выполнении боевых задач?”, – сказал эксперт.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Украина пригрозила России «сюрпризом» с «москитным флотом».

В то же время на днях украинский адмирал признал, что концепция украинского москитного флота потерпела крах.