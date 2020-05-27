27.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Украинский «москитный флот» тренировался ставить дымовую завесу


Катер ВМС Украины, аналогичный тем, что без боя сдались в плен после провокации у Керченского пролива, провел учения по установлению защиты от наведения оружия противника при помощи «тепловых ловушек».

«Особенностью выхода стала необходимость на практике проверить технические возможности одного из новых артиллерийских катеров. Среди разнообразных задач, которые выполняли экипажи, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника.

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Следует отметить, что сложное современное оборудование катеров позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью «тепловых ловушек», которые срабатывают в автоматическом режиме, в случае облучения объекта. Эта система, по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов», – говорится в сообщении украинского военного ведомства.

Напомним, ранее на Украине преподносили так называемый «москитный флот» как силу, способную дать отпор России на море. У Киева нет денег для восстановления ВМС, а единственный крупный корабль – бывший советский сторожевик «Гетман Сагайдачный» в 2014 году предпочел спасаться бегством от флагмана Черноморского флота крейсера «Москва».

Во время инцидента в Керченском проливе, который произошел в конце осени 2018-го года, украинские экипажи катеров сдались без боя.

Впоследствии украинская пропаганда стала героизировать участников провокации, их осыпали наградами, однако экс-глава фейкового «представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, заявлял, что моряки ВМСУ должны были открыть огонь возле Керченского пролива, а вместо этого сдались в плен.

Украинский военный эксперт Олег Жданов отмечал, что весь украинский «москитный флот» может быть уничтожен одним российским залпом.

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