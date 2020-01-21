Украинский национализм отправляют на свалку истории

21.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

С потерей интереса международного сообщества к Украине как антироссийскому проекту, местный национализм будет всеми забыт и закономерно отправится на свалку истории.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-глава одесского облсовета Николай Пундик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только проект «Украина как антиРоссия» всё больше и больше будет становится непопулярным, тем меньше мы будем вспоминать об этих недобитках [украинских националистах] и тем быстрее они займут своё место на свалке истории. Всё. Только поэтому, что на данном этапе этот проект становится с каждым днём всё менее популярным, поэтому в этом году вспомнили и Польша, и Израиль.

А два года назад, когда Порошенко кругом ходил с этими «героями», его принимали в rнессете, и даже хлопали ему», – сказал Пундик.

В свою очередь, публицист и военный историк Дмитрий Заборин отметил, что возведение национализма в ранг государственной идеологии стало возможным только благодаря потере Крыма и войне в Донбассе и является единственной успешной реформой Киева за последние годы.

«Потеря Крыма и война в Донбассе – это такой себе подарок судьбы для так называемых патриотов Украины, поскольку оно придало смысл всей их жизни, позволило в считанные годы сформировать новую государственную идеологию, новый государственный миф, уничтожить всю оппозицию, навязать тоталитарную идеологию в качестве обязательной государственной, создать институт политических заключённых, попытаться взять полную идеологическую власть в свои руки.

И вообще, можно сказать, что на фоне всех реформ, идеологическая – наиболее успешная. Во всех остальных случаях Украина как государство разваливается», – резюмировал эксперт.