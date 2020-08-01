Украинский нацист прилюдно в Одессе перерезал себе горло

01.08.2020, Одесса, Игорь Котельников

Эту заметку — честно — писать категорически не хотелось. Есть ли смысл писать про кучу говна? Она ведь и говнее не станет от этого и розами не зацветет. Но меня аргументировали — у вас, мол, в Одессе блогер с проклятиями в адрес Зеленского и украинской власти порезал себе горло прямо на заседании суда! Казалось бы, довели гражданина. Сейчас ему начнут сочувствовать — никто же не знает, что он урод.

Ну, окей, только поясню, что я пишу и презираю себя на каждом слове, оправдываясь единственным: наверное, это нужно для того, чтобы далекий от украинских реалий читатель, наконец, понял, что происходит в среде патриотов по вызову (за исключением психически больной Ирины Фарион) и активистов евромайдана на самом деле. А других тут нет. И не было.

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Итак, блогер режет себе горло в суде, заливается кровью и произносит в адрес Зеленского много непечатных ругательств. Что думает условный читатель из России? «О, хоть один «так», а не «не так» встал!». Ожидания не верны: блогер ненавидит Зеленского не за то, что тот продолжает нацистский курс предшественника Порошенко и даже, опустив политику, не за нищету и бесправность украинских граждан, а за то — трам-пам-пам! — что тот «зовет на Украину русский мир».

На самом деле этот русскоговорящий блогер декларирует ненависть к России и может часами рассказывать в своих видеоблогах, как надо умерщвлять русских, выкалывать им глаза и мочиться в пустые глазницы.

«Сумасшедший, что возьмешь», — скажете вы. А блогеру того и надо — подпитавшись вашим недоумением и ненавистью он схватит плюшевый член, побежит с ним по городу, ему еще и денег за это дадут. Смаковать мерзоту не буду — хотите, сами найдете на Ютубе. А я потому и не хотелось писать, чтобы вы не захотели и не нашли (вас предупреждали!).

Зовут блогера Стас Домбровский.

Как о нем стало известно автору?.. Гм… Есть такое понятие как говно в проруби. Это когда куда ни плюнь, на какой канал ни переключи, на какое фото в социальных сетях ни взгляни, там будет оно — Стас Домбровский, сетевой эксгибиционист с жизнью напоказ. Сфотографировался с коляской — многодетный отец, стукнул жену бутылкой по голове и всем рассказал — зато честный, насрал в райотделе — так ментам и надо, бегал по улицам голый — так а чо, у него же естество в виде члена. Реалити-шоу, окрыляющее убогих — и я так могу!

Вот где-то и зацепило его боковым зрением в телевизоре, когда он толкал свою осточертевшую исповедь: выздоравливающий наркоман, семь ходок и 11 лет за решеткой, диагнозы ВИЧ, туберкулез и гепатит, от последних вылечился, а ВИЧ благодаря антиретровирусной терапии не перешел в стадию СПИДа. На свободе Домбровский принялся помогать таким же зависимым, больным, вышедшим из тюрьмы. Завлекал людей не только опытом выздоровления, но и так называемой арт-терапией — типа поэт; организовал свой театрик, снял, кстати, бомбезный автобиографический фильм! Но тут что-то пошло не так…

Постараюсь объяснить. Хотя и трудно. С кем бы его историю из российских покемонов сравнить? Ну вот есть в России дурочка Дана Борисова. Торчала и бухала вроде, а потом для поднятия рейтингов ее выволок такой же хайпожор Малахов, запер в каком-то реабилитационном центре на островах, и она излечилась. И вот девушка вернулась просветленная — то с Волочковой судится, то дочку материт, то наркоманам лекции читает. И норм вроде бы — лишь бы не было войны, правда? Но так как на Украине такая ерунда не работает, народ зоологическими повадками Гогена Солнцева, Джигурды и Панина не прошибешь (одни тут обгоревшие трупы у себя под ногами видели и разорванные снарядами тела, другие убивали сами), то хайпожорам пришлось выкручиваться. И не-дурак Домбровский, как человек в отличие от Даны Борисовой наблатыканный, монетизировал свой хайп в политической теме. За другую-то не заплатят.

Так, однажды ссылка в Фейсбуке с пометкой «реклама» — запомните это — принесла мне пост «Домбровский о 2 мая», самой страшной дате в современной истории Одессы. Нажав на нее, не задумываясь и ожидая увидеть какую-нибудь проститутскую размазню, как богема любит — типа мы сами по себе, не надо политики, однако людей убивать неэстетично, бла-бла… Но какое там! От прослушанного у меня волосы встали дыбом, а по позвоночнику пробежал разряд тока — ТАКОГО в адрес погибших, их родственников, куликовцев и людей разделяющих антимайдановские взгляды не было даже от сертифицированных нацистов, правосеков, Корчинского и уже упомянутой психически больной Ирины Фарион.

Помимо ненависти по методичке, сдвинутый на генитальной теме Домбровский во всех подробностях расписывал, как надо было глумиться над еще живыми, умирающими и уже мертвыми телами, в какие места их сношать и все прочее. Человек делал это заявление в трезвом уме и твердой памяти (он прямо онлайн дни отказа от наркотиков считает).

Если посмотреть другие ролики, можно обнаружить десятки аналогичных выпадов. Неужели нелюдь лишь ненавистью к здравому смыслу живет? Пришлось порыться в интернете уже основательно. И что обнаруживается? Вот тут самое интересное! Тут Домбровский даже не горло себе вскрыл, а всю правду об активистах майдана. Контент его блогов — это превращение в фарс всего, за что сражаются нынешние активисты и он сам. Незаконное строительство, неправильно ларек стоит, рубят деревце, назначают чиновника, склока с соседями — по каждому поводу карманные митинги с визгами «Слава Украине!», драки и коронный выход Домбровского. Прямо по сценарию: я плюю — ты утираешься.

Однажды Домбровский вылил ведро дерьма на Мустафу Найема, когда тот был нардепом. И главное, что все эти выкормыши революции гидности друг друга ненавидят. И я вам объясню почему. Потому что вся эта свора бездельников и дегенератов осталась после майдана не у дел, и ее, как того пса Полканку в меру способностей и полупороды разобрали на услужение — кого политик, кого депутат или мэр, застройщик-беспредельщик или владелец будки с чебуреками. Кто как там ранее на майдане информационно насосал. И все они смачно так показали, кем являются на самом деле. Домбровский просто оказался самым талантливым в этом смысле, просто потому что не каждый снимет штаны на виду у всех. Год назад прямо на ступеньках обладминистрации он искусал за нос такого же местного активиста Балинского. Я даже не помню, по какому поводу — мне все равно, ведь оба пособники человеконенавистнического режима. Но Балинский бегал тогда по судмедэкспертизам и собирал деньги на лечение, ведь у кусачего Домбровского ВИЧ. Боги, как было смешно!

Также кусачий блогер где-то раздобыл видео, на котором скандальный майдан-директор одесского художественного музея Александр Ройтбурд был настолько пьян, что домогался мужика, а потом у него произошло мочеиспускание.

По другой активистке, назначенной после переворота полицейской в сфере защиты детей, Домбровский выкопал инфу на тему «Сколько абортов сделала эта тварь» (или придумал).

Даже по меркам соратников — человек конченный. А как по мне «кусала жаба гадюку». У них все так. Им та «Слава Украине!» как основы марксизма-ленинизма во времена, когда Стас Намин пьяного Оззи Осборна в Москву на рок-фестиваль возил. Они рубят бабло и демонстрируют свои навыки перед нынешними хозяевами Украины — от президента до начальника упомянутой будки с чебуреками: «Выбери меня!». Служат на задних копытах, а в редкие дни политического затишья буквально побираются.

Например, в своих видеоблогах — когда не надо ларек с петушками на палочке отстаивать — Домбровский попросту клянчит у зрителей и читателей деньги. «Вы мне донаты, а я хоть “х…” у себя на лбу напишу». Так и говорит. И люди перечисляют деньги, чтобы посмотреть, «что этот поц еще отмочит».

Или же он находит в сети какого-нибудь российского ватника слабого в риторике, отставного политрука, допустим, который кроме «спасибо деду за победу» ничего больше произнести не может, и глумится над ним в прямом эфире. Дедульку — инсульт, а денежка кап-кап. И за ваши просмотры тоже! На что? Как он говорит в эфирах — на оплату съемного жилья, прокорм детей, роды жены, новые вставные зубы, видеокамеру, на штаны… На все, в общем. Вы его и донатите своим вниманием. А заодно он поносит и Зеленского, и Порошенко, и зека какого-нибудь, с которым он десять лет назад сидел, «картину, корзинку, картонку и маленькую собачонку!». Завязавшим наркоманам надо выговариваться — это одна из основ терапии.

Но вернемся к порезанному горлу. По легенде на улице к оператору и другу Домбровского пристали пьяные гопники, а один еще и кинул окурок мимо урны. Оператор сделал ему замечание, а гопники забыковали. Стадом на одного. Домбровский приехал и ударом в голову вырубил хулигана. Ну как вырубил — кровавая юшка из носопырки потекла. А хулиган по традиции оказался АТОшником (типичный адепт выздоравливающего наркомана). Протрезвев или по заказу гопники-АТОшники написали заявление в полицию.

Честно? У меня под окнами каждый день такие разборки происходят, а на утро похмельные соседи ручкаются и братаются. Но тут нет: уголовное дело было оформлено и передано в суд в считанные дни. По украинским меркам за ерунду судья избрал блогеру меру пресечения в виде двух месяцев в сизо. Заслышав решение, поднаторевший в тюремных мульках Домбровский (как можно покалечить себя страшно для картинки, но не страшно для жизни) полоснул себя лезвием по шее, облился кровью и отправился на больничку.

Розовые пони в лице украинских правозащитников, которым начхать на жертв 2 мая и жертв Донбасса, тут же запели, что «режим Зеленского душит активистов» за то, что они говорят правду. Какую правду? Как в глаза убиенным нассать?..

Защитники Домбровского настаивают на том, что зал суда был полон сотрудников СБУ. На кадрах видео то и дело звучит слово «Заказ». Дескать, неугодного устранили. Ничего пояснить не могу — неужели активистов по вызову не только шашлычники, но даже СБУшники покупали? Мне откуда знать?

Я знаю только одно — вне зависимости от того омерзителен вам Домбровский, симпатичен, или вы ничего о нем не знаете, но каждый ваш просмотр его видео обеспечит ему покупку новых штанов. И даже стримы его соцсети зашлют вам с пометкой «реклама».

А вы что думали — он тризуб на Говерле целовать полезет после освобождения-выздоровления? Ха-ха. Вы что, еще не поняли, что революцию гидности на Украине совершили мудаки. Обычные мудаки, да! Потому что «Мудаки Matter»! И вот конкретно об этом, Домбровском, надеюсь, мне больше никогда не придется писать.