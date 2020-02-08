Украинский нацист сдал подельников в интервью немцам

08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Якобы пересмотревший свои пронацистские взгляды экс-боевик Евромайдана и АТО Дмитрий Резниченко дал интервью «Немецкой волне», где назвал бывших единомышленников озлобленными на весь мир сектантами, которых необходимо принудительно лечить и возвращать к нормальной общественной жизни.

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«Главное, что необходимо, чтобы стать ультраправым – это плохо объяснимая, несознательная, но всепоглощающая ненависть ко всему миру вокруг. Правые ненавидят того, на кого им укажут. Объект ненависти – это переменное понятие, главное, какая книжка попадёт в руки, которую гложет эта ненависть изнутри. Попадёт какой-то проповедник-ваххабит – будет из него радикальный мусульманин. Попался бы какой-нибудь Сартр и все эти радикальные левые – стал бы каким-то красным террористом. Тут главное – ненавидеть мир, а что именно ненавидеть – по ходу придумаем», – сказал Резниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Людей, которые полностью разочаровались в ультраправых идеалах много, как я потом выяснил. Кто-то из них просто тихонько отошёл в сторону, занялся своими делами, и пытается устроить свою жизнь, собрать её из обломков.

А ещё очень много людей продолжают состоять в ультраправой среде, не ругаются с бывшими побратимами, потому что у них нет ничего другого, кроме этого движения.

На Украине подобных организаций, которые помогли бы ультраправым реабилитироваться и выйти, нет. Но это необходимо. Потому что это не просто убеждения – это убеждения, которые определяют все грани твоей жизни. Это секта, по большому счёту. А выйти из секты означает отказаться от всего социального достояния, которое у тебя вообще есть. Нужна новая девушка, новые друзья, новая работа, новое место жительства, потому что найдут. Всё нужно новое, откуда это взять?

Таких людей необходимо системно реабилитировать, как работают с сектантами в определённых странах», – призвал «раскаявшийся» боевик.

Напомним, Дмитрий Резниченко прославился тем, что в киевском Доме офицеров устроил скандал и избил одного из присутствующих за георгиевскую ленточку.

В 2018 году в эфире ТВ Резниченко признал, что участники АТО занимались грабежами и списывали расстрелы мирных жителей Донбасса на «сепаратистов».