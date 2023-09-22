Украинский нацист, выдвинувшийся в мэры Кишинёва, задержан в Молдове

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Проукраинский активист, называвший погибших 2 мая в Одессе «копчёной сотней», арестован Национальным антикоррупционным центром.

Об этом заявил в Национальном антикоррупционном центре для портала Realitatea, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Михаила Багаса подозревают в подготовке и соучастии в незаконном финансировании политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах, осуществляемом в особо крупных размерах, а также в соучастии и подстрекательстве к отмыванию денег, осуществляемому организованной преступной группой в особо крупных размерах», – говорится в сообщении.

Примечательно, что арест Багаса произошёл в канун выборов, через два дня после того, как Багас подал документы на регистрацию в предвыборной гонке.

По информации портала Agora задержание может быть связано с расследованием незаконного финансирования одной из молдавских партий.

19 сентября Михаил Багас подал документы для регистрации в избирательной гонке на должность мэра столицы от имени Лиги городов и общин.

Как писал «ПолитНавигатор», в качестве проукраинского активиста Михаил Багас в 2014 году поддержал Евромайдан, затем он глумливо называл людей, погибших 2 мая 2014 года в Одессе, «копчёной сотней», и угрожал тем кишинёвцам, кто год спустя вышел помянуть жертв Одесской Хатыни.

В 2018 году Багас, помогавший кандидату от Партии социалистов Ивану Чебану на местных выборах, неожиданно получил должность в мэрии Кишинёва. Правда, удержался он на этой должности не больше месяца.

В 2021 году он стал сотрудничать с беглым олигархом Иланом Шором и его политическим проектом.