24.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский нардеп сравнил коллег с папуасами

Созданием антикоррупционного суда Украина докажет, что она находится под внешним управлением запада и продемонстрирует полную несостоятельность всех государственных институтов.

Об этом в ходе обсуждения в Верховной Раде законопроекта об антикоррупционном суде заявил народный депутат Сергей Каплин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До чего мы докатились? Я предлагаю в следующем году на день вышиванки взять бусы, бубен, прицепить кольцо в нос, и как папуасы прийти сюда, потому что Украина находится под внешним управлением. Нам уже из-за границы назначают судей, скоро будут назначать президентов, премьеров, народных депутатов. Это деградация и банкротство всех без исключения институтов государственной власти в нашей стране. Дела не будет из Украины, если такая практика будет распространяться дальше», – резюмировал нардеп.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что депутат Сергей Каплин обвинил «Укрзализницу» в геноциде людей.