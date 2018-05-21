21.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Киев, Мнение, Общество, Политика, Транспорт, Украина

«Укрзализницу» обвиняют в геноциде


Условия труда на украинской железной дороге сравнили с геноцидом.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета ВР по вопросам соцполитики Сергей Каплин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаю внимание на абсолютно неадекватные, ужасные, убийственные условия труда работников «Укрзализницы». Я на этой неделе проехал почти шесть областей, заходил в тепловозы, в кабины, где работают эти люди. Это просто ужас, просто места убийства, геноцида людей труда», – сказал он.

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