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«Укрзализницу» обвиняют в геноциде
Условия труда на украинской железной дороге сравнили с геноцидом.
Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявил народный депутат Украины, первый заместитель главы комитета ВР по вопросам соцполитики Сергей Каплин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я обращаю внимание на абсолютно неадекватные, ужасные, убийственные условия труда работников «Укрзализницы». Я на этой неделе проехал почти шесть областей, заходил в тепловозы, в кабины, где работают эти люди. Это просто ужас, просто места убийства, геноцида людей труда», – сказал он.
Метки: Сергей Каплин, Укрзализница, условия труда
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