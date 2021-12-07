Украинский неонацист Филимонов сдал бывшего соратника «Боцмана»

Новости Украины

Один из основателей нацбата «Азов» и выросшего из него «Национального корпуса», неонацист Сергей Коротких, известный также по псевдониму «Боцман» якобы является российским агентом.

Об этом в эфире 4 канала заявил покинувший ряды «Азова» нацист Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Филимонова, «Боцман» работал под покровительством теперь уже экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и мог совершить любое преступление.

«Человек, который занимается криминалом, человек, который не имеет моральных принципов никаких. То есть он себя декларирует как националист, а с другой стороны работает с депутатами от ОПЗЖ, занимается чисто криминалом. Ему продать что угодно идеологическое, что угодно, что люди делают, исходя из своих ценностей, ничего не стоит. Ну как ничего – денег. Человек, который может пойти на любое преступление. Я лично с ним общался, не буду уже рассказывать ужасы, но я знаю, что это человек, который делал то, что морально здоровое существо делать не будет», – заявил Филимонов.

Он также посчитал, что Коротких является «российским агентом».

«Он это не скрывает, и людей, которые находятся в его окружении, это устраивает. Его сотрудничество с тем же ОПЗЖ и многими людьми, – я не буду всех перечислять, – в том числе и Аваков, у них не вызывает никаких вопросов. Ему дали структуры МВД, ему дал Аваков этот департамент охраны стратегических объектов для того, чтобы он зарабатывал деньги и в том числе приносил Авакову, это понятно и очевидно. Человек зарабатывает деньги и, скорее всего, я уверен, что он – российский агент.

У него тут миссия, если посмотреть на его историю, все движения, в которые он попадал, они потом разваливались. Так же случилось в России, так же произошло в «Азове», также сейчас произошло у него сейчас, в его окружении», – считает праворадикал.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Коротких нажил несметные богатства и стал медиа-персоной, выступая сегодня на украинских телеканалах как «герой АТО». Удаче Коротких способствовала дружба с сыном главы МВД Арсена Авакова, благодаря которой боевик оперативно получил украинский паспорт.