Украинский офицер об инвалидах в ВСУ: «Мобилизовался – воюй»
Украине следует позволить демобилизацию для инвалидов, которые находятся в действующей армии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, в прошлом участник карательной операции против республик Донбасса Игорь Лапин.
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Он напомнил, что на Украине люди с инвалидностью 1-3 групп не подлежат призыву, но могут воевать по собственному желанию.
Лапин говорит, что после ранений в 2014 году получил 3-ю группу инвалидности, но тем не менее после начали российской СВО снова пошел воевать.
«Но как показывает опыт войны, кое-кто через некоторое время уже тот свой протез теряет в окопе, не может бегать… Одного парня весом более 100 кг нам пришлось на себе выносить, потому что у него произошло сердечное приступ, он весь синий был… Однако права возвратиться [в гражданскую жизнь] они не имеют. Мобилизовался — это воюй», — сказал Лапин РБК-Украина.
Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский адвокат рассказал, что украинские военкоматы отлавливают и отправляют в армию инвалидов, которые не в состоянии нормально воевать.
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