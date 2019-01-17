Украинский олигархат не верит в переизбрание Порошенко

17.01.2019, Киев, Игорь Петров

Украинская власть грабит страну, а потому ее нужно привлечь к ответственности после завершения президентских выборов.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина”, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский олигарх, экс- губернатор Донецкой области, депутат ВР Украины Сергей Тарута.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Таким образом он отреагировал на заявление премьер министра Украины Владимира Гройсмана, сказавшего, что контракт с руководством НАК «Нефтогаз Украины» будет перезаключен с учетом «рыночного» уровня зарплат.

«Он не объяснил, что такое «рыночная». Коболев уже отреагировал: «рыночная – это хорошо». «Рыночная» в понимании Коболева – это американская или немецкая. В понимании Гройсмана это, наверное, украинская. Только он не сказал, что такое «рынок». Сейчас ставить вопрос о продлении контракта с теми, кто довел нашу страну до нищеты – преступление, – возмутился Тарута.

Он напомнил, что 22 марта истекает срок контракта с руководством “Нафтогаза”, а уже 31 марта пройдут выборы президента.

“И то, что будет другой президент – показывает социология. Естественно, новый президент должен немедленно поставить о персональной ответственности всех тех, кто привел к такой высокой стоимости тарифов. И в отношении руководства «Нафтогаза». Туда надо сразу направить представителей НАБУ, правоохранительных органов, чтобы они разобрались почему были такие высокие зарплаты и почему такие необоснованно высокие тарифы на газ.

Речь должна идти не о пересмотре контракта, а о том, чтобы не заключать контракт с теми, кто довел страну до колоссальной цены. За что можно платить премию? За снижение цены на газ, но не за увеличение, за увеличение транзита и добычи», – резюмировал Тарута.

Напомним, что руководство “Нафтогаза” выписало себе гигантскую премию за победу над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже, хотя из-за апелляции российской компании деньги Украине так и не перечислены.