Украинский парламент продолжает пиариться на смертях и болезнях

07.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что украинские медики до сих пор не получили обещанные надбавки за работу в условиях угрозы заражения коронавирусом, Верховная рада приняла новый законопроект о начислении дополнительных выплат медперсоналу.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«В этом законопроекте врач, который погиб от коронавируса внутри, приравнивается к военнослужащему, который погиб на фронте. Мы считаем это справедливым – кто-то воевал на фронте, а кто-то сейчас воюет на внутреннем фронте с коронавирусом.

Другой вопрос относительно того, платить ли вознаграждение врачам, который заболел на своей работе. Да, мы за это. Но я напоминаю, что мы уже приняли 300% надбавку за риск, если врач работает. Но мы добавляем правку, что если он в любом состоянии заболел коронавирусом, и на протяжении одного календарного года получил любую степень инвалидности – он должен получить 300 необлагаемых минимумов», – сказал Арахамия.

Однако, по мнению депутата от «Европейской солидарности» Ирины Геращенко, единственная цель этого закона – пиар.

«В этом парламенте есть одна хитро сделанная партия, для которой ключевое – это политические дивиденды. Год назад пообещали политические дивиденды учителям – 4 тысячи долларов. Схватили эти дивиденд, и уже об этом забыли.

Сейчас говорят о политических дивидендах по 300% надбавки врачам, не зная, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой «надбавки». И сейчас эта хитро сделанная фракция пытается оставить врачей без социальных выплат. Потому что все, кто не закончил Трускавецкий риксос знают, что на самом деле не существует инвалидности по инфекционному заболеванию.

Поэтому мы объявляем сбор подписей от врачей-инфекционистов от всех 2660 врачей, которые заболели коронавирусом, с требованием к этой власти, чтобы выплаты получили все, кто лечит украинцев в больницах беззащитных костюмов, без рукавиц, без масок, но сегодня слушают этот бред», – заявила Геращенко.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 340 парламентариев из 359 присутствующих, проголосовавших «против» или воздержавшихся не было. Законопроект был принят в первом чтении и сразу после этого – в целом.