Украинский писатель разочарован: Не стоит верить прогнозам о распаде России

25.06.2022  12:03 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Народы, проживающие на территории Российской Федерации, не заинтересованы в распаде своей страны.

входящие в состав Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет украинский писатель и сценарист Андрей Кокотюха.

Народы, проживающие на территории Российской Федерации, не заинтересованы в распаде своей страны. входящие в...

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По его мнению, ни кандидатство, ни даже полноценное членство в ЕС даст Украине гарантии безопасности от России.

«Рискну предположить: даже украинское членство в НАТО ничего не сделает для того, чтобы наши враги погибли, как роса на солнце», – признает Кокотюха.

Он убежден, что Россия не успокоится «вне зависимости от фамилии хозяина Кремля».

«Оптимистическим прогнозам о неизбежном распаде РФ до границы средней полосы России, а значит — о ее ослаблении и истощении тоже не стоит верить. Ведь все покоренные за триста с лишним лет территории, теперь считающиеся субъектом федерации, зависимы от центра финансово и идеологически.

Буряты, татары, башкиры, коми-пермяки, адыгеи, эвенки и другие народы, которые в России презрительно называют малыми, уже давно потеряли историческую память о том, как когда-то сами хозяйничали своими общинами на своей земле. Ко всему прочему, их жизнь напрямую зависит от распределения федерального бюджета. Начнут процесс развала России — будут рубить сук, на котором сидят», – резюмирует автор.

Ранее Кокотюха сокрушался, что в украинцах сидит советский «Чужой», готовый вырваться наружу.

Также он утверждал, что сказки Пушкина «прививают любовь к агрессору».

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