28.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Права человека, Россия, Украина
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Украинский политик: Нужно давно забыть про «возвращение Крыма»

Украинским телеканалам пора прекратить трансляцию пропаганды о стремлении Киева вернуть Крым под свой контроль. Невозможность возвращения полуострова наглядно доказывают последние решения Верховной рады, ущемляющие русское население.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня наши права ущемлены. Не просто ущемлены, они грубо нарушаются, и это нарушение приведет к гражданскому противостоянию.

Мы видели, что произошло в Крыму, когда люди добровольно, и огромное количество людей – я не буду говорить про проценты, я не признаю, как и любой украинец референдума, но я видел, что эти люди шли. Их было огромное количество, никто их автоматами и палками не гнал.

И сегодня, встречаясь в Крыму с людьми, я прекрасно понимаю, что они не собираются возвращаться в Украину, и нам надо уже давно об этом забыть, прекратить этот фетиш крутить по телеканалам, что мы «повернемо Крим».

Как мы «повернемо»? У кого есть механизм, после того, что мы творим здесь с русским языком, с русской культурой?», – заявил Балицкий.

Ранее Балицкий заявил, что регулярно посещает  Крым и общается с местными жителями. «ПолитНавигатор» также сообщал, что экс-нардеп и члены его семьи скупают рестораны в Севастополе.

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