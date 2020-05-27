Украинский политик подвергся цензуре за разоблачение убийц

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко был заблокирован в фейсбуке на 30 дней за публикацию досье на украинских политиков и работников СМИ, виновных в разжигании гражданской войны, унесшей уже десятки тысяч жизней.

В заявлении Журавко утверждается, что жалобы были поданы именно на публикацию данных о сотрудниках СМИ, обслуживающих нацистский украинский режим.

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«Их назвать журналистами нельзя. Они для меня всегда будут шлюхами. Все посты, которые я опубликовал на Фэйсбуке о них, они на эти посты пожаловались в администрацию Фэйсбука. И Фэйсбук заблокировал…

Так вот, значит, читают меня брехливые укроСМИ. Выходит, я пишу правду! Не хотят, чтоб у них на лбу было слово «УБИЙЦА»! А они для меня и многих нормальных людей и есть убийцы! Они не убивают в прямом смысле людей. Они разжигают ненависть, и своим словом убивают мой народ. Они пишут заказные брехливые статьи, выполняя темники чужеземных стран, изменяя исторические факты, и меняя сознание человека.

Именно их журналистский пул сделал все, чтобы Россия стала врагом для Украины. А украинец стал украинца убивать. Именно эти нечестные и непорядочные журналисты украинского разлива своими лживыми статейками, телевещаниями, радиоэфиром, высказываниями привели в Украину нацизм, фашизм и героизацию всяких подонков полицаев: ОУН-УПА, как например, Шухевича, Бандеру и другую сволочь…

Что ж Фейсбук не блокирует украинские аккаунты, которые героизируют всякую нечисть и призывают к убийству собственного народа. Я еще раз убеждаюсь в том, что я делаю правильное дело.

Вот эти стукачи, которые пожаловались на меня в Фэйсбуке: Соня Кошкина, которая не любит правды, брехливая аферистка, грантоедка; Гордон – фашистская нечисть, проводник фашистов; Сергей Никитенко – херсонский журношлюхолист, соросенок; Остап Дроздов – галичанский бандеровский недобиток; Ирина Фарион; Богдан Бенюк из ВО «Свобода»… И другие отпетые националистические сволочи.

Значит, этим нелюдям, разжигающим ненависть, Фэйсбук разрешает публиковать призывы к ненависти, убийствам, а мне правду писать нельзя! Я ведь рассказываю о том, кто виновен, кто убивает мою любимую страну, кто привел к хаосу, бардаку, насилию, грабежам, к войне…

И я еще неправ!? Вы есть соучастники убийц! Я верю, над вами состоится суд, и вы сядете в тюрьму надолго, за свои адские преступления. Я продолжу публиковать ваши фотографии, на которых будет написано «УБИЙЦА» на лбу.

Дорогие читатели, подписчики! Друзья!

Эти статьи, с фотографиями Фэйсбук все удалил. Но вы можете их увидеть в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Я буду публиковать и на Фейсбуке. Но только изменю стиль, для того, чтобы вы видели, что опубликовал об очередном убийце моей страны. Дальше укажу ссылочку, и по этой ссылочке вы будете распространять фотографии этих нелюдей, убийц моей страны, чтобы они были нерукопожатными в моей стране и в других странах.

Хочу ответить Цукербергу и его однобокому ресурсу. Я не разжигаю ненависть. Не призываю к войне. Я констатирую факт, что эти люди убили и разрушили мою страну. Хочу, чтобы они ответили перед судом и понесли наказание за свои злодеяния. Для меня важен мир! Вот моя позиция», – говорится в обращении Журавко.