Украинский политик предупредил Россию об угрозе

10.05.2020, Москва, Михаил Рябов

Печальный опыт Украины – наглядный урок для России, где пропагандирующие разрушительный прозападный курс либералы до сих пор имеют возможность массово пропагандировать свои антигосударственные идеи.

Об этом в своем блоге рассуждает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В 2014 году они всем нам кричали с майданов всей Украины, что самое лучшее счастье будет для Украины и ее народа в Европе, если страна вступит в Евросоюз. Они кричали, что самая лучшая демократия, если страна вступит в НАТО! Ну, и что же, в конечном итоге?

Россияне! В Украине седьмой год идет война! Не только гражданская, но и настоящая война. Гражданская война – это украинец русского убивает, сам понимающий русский язык и говорящий на нем. При том, что у нас узы тесно сплетены. Украинец и украинца убивает! Смертность в Украине стремительно растет. Кладбища множатся, как города мертвых. Просто на глазах! Промышленность, производство уничтожаются!

Сельхозпроизводителя, науку, медицину вживую уничтожают! Принося за собой разруху. Хаос накрывает каждую область. Преступность выходит из-под контроля. Я уже не говорю за образовательный потенциал, за школы, университеты, институты. Они просто пошли под нож. Вот она демократия, толерантность и их философия», – напоминает Журавко.

«За каждым сказанным словом стоит конкретный человек, выступающий на разных ток-шоу, информационных ресурсах. Я публикую о них материалы в социальных сетях. Только они уже стали информационными убийцами, неся вокруг себя раскол, войну и смерть, не только государства, но и жителей Украины. Я им на лбу ставлю клеймо – «УБИЙЦА!».

Эти лже-демократы, генетические извращенцы, навязывают нам сегодня, украинцам, войну с Россией. Они уже нам навязали, что украинец украинца убивает. Теперь они взялись за Россию. И они находятся у вас, в России. Сегодня российским либерастам выгодно, чтобы и русского стрелял такой же русский. Им надо своей лживостью, «демократией», навязыванием чужой истории все сделать, чтобы россияне устроили кровавую междоусобицу. И чтобы все то, что произошло у нас, произошло именно у вас! Да, да, дорогие мои россияне!» – предостерегает украинский политик.

«Эти демократы, так называемого, «российского пошива», уже один раз горе принесли вашей стране. Они у вас очень-очень яркие и медийные. Они ни разу не побывали на Донбассе. Не увидели человеческое горе, слезы, разрушенные дома, и кто же на самом деле обстреливает Донбасс. Поверьте, мои братья, я лично там побывал. Видел горе, слезы, и что на самом деле происходит. Еще раз повторяю, я ненавижу этих болтунов, брехунов – демократов-предателей. Запомните, если они придут во власть, то они станут убийцами собственного народа и страны.

Украина тому живой пример, которая умывается и захлебывается в собственной же крови.

Я украинец, и не имею права вмешиваться в дела и проблемы другой страны. Но, как человек, у которого душа болит за свою страну и за братскую страну, я молчать не смогу», – пишет экс-депутат.

«Вот они лже-политологи, предатели и агенты так называемого «демократического строя»:

Александр Сытин, Борис Надеждин, Сергей Станкевич, Григорий Омнуэль, Александр Невзоров, Алексей Навальный, Василий Уткин, Лия Ахеджакова и их очень много у вас. Их можно перечислять долго.

Знаете, что я хочу вам сказать, россияне? Им верить нельзя! Это сплетники, любящие мазать на хлеб медом, но, поверьте, это не мед будет для вас! Будет деготь. А хлеб будет высохшим. Они несут фашизм, нацизм и другое грязное отребье. Я не кровожадный, поверьте мне, но я бы всех этих негодяев лживых, политических власовцев, собрал бы в железнодорожные вагоны и отправил бы их всех на Донбасс, чтобы они увидели, что они своим «демократическим языком» натворили. Да еще бы их повел на передовую, чтобы они увидели, откуда снайперы стреляют, мины летят, и какое горе украинские каратели приносят. Для меня они есть те же самые преступники. Они словом убивают самое ценное в человеке – совесть, честь, память и это страшно для меня.

А некоторых лжеполитологов и демократов я посадил бы в тюрьму за оправдывание и героизацию фашизма, нацизма и их пособников. Не повторите ошибку Украины! Европейские пирожки, они на вид аппетитные, а внутри в них яд под названием «толерантность», «демократия» и разруха. Я ненавижу демократов! Гореть им в аду!» – пишет Журавко.