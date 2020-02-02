Украинский политик – премьеру Израиля: Остановите Зеленского! Остановите фашизм!

02.02.2020, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, вынужденный покинуть Украину после государственного переворота 2014 года, опубликовал открытое обращение к властям и народу Израиля с призывом не закрывать глаза на действия неонацистского режима, который продолжает удерживать власть в Киеве даже после формальной замены Петра Порошенко на Владимира Зеленского в кресле президента.

«ПолитНавигатор» приводит текст письма с небольшими сокращениями.

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«Уважаемый Народ Израиля!

Уважаемый господин Президент, Реувен Ривлин!

Уважаемый Премьер-Министр, Биньямин Нетаньяху!

Я инвалид первой группы с рождения, народный депутат Верховной Рады Украины V-го и VI-го созывов, Уполномоченный по правам инвалидов в правительстве премьер-министра Украины Николая Яновича Азарова.

В 2014 году в Украину пришла страшная трагедия. Состоялся кровавый государственный переворот нацистскими пособниками коричневой чумы XXI-го века. Вся эта банда, которая стояла на Майдане, и есть убийцы, нацисты. Свыше 100 человек, в те дни переворота, были убиты именно под их руководством. Они сжигали заживо, убивали правоохранителей из «Беркута» и милиции, защищавших Конституцию и народ. Я своими глазами видел эту страшную трагедию в те дни.

Потом эти, самые настоящие фашисты, 2-го мая 2014 года сожгли заживо полсотни людей в Доме профсоюзов г. Одессы. Никто из палачей не понес наказания! Наоборот, выживших жертв и их родственников держат по тюрьмам, как политзаключенных. В Украине существуют закрытые тюрьмы, в которых к политзаключенным применяются пытки карательным органом СБУ. Сегодня я сам являюсь политической жертвой того режима, который создал Кровавый Порошенко и его клика.

Вдумайтесь! У меня нет одной руки и нет одной ноги. Передвигаюсь на маленькой коляске. Преследовался тем режимом, и преследуюсь нынешним режимом, в лице В.Зеленского. И, знаете, за что? За то, что я пишу правду о том, что происходит в Украине. Я против этой страшной войны, которая уже шесть лет идет на Украине. Эта война уже унесла больше 15-ти тысяч жизней!

Я пишу о том, что ОУН-УПА и бандеровцы являются убийцами и пособниками нацистов. Своими глазами я видел страшный ад, муки мирных граждан на Донбассе. Я не могу забыть слез матерей. Не могу забыть Мемориал погибшим детям в г. Донецке. А их там свыше двухсот, маленьких ангелочков. Своими глазами видел разбомбленный дом, а рядом похоронена вся семья, от мала до велика. И весь этот свинец смерти прилетал со стороны Украины, где главнокомандующим тогда являлся П.Порошенко. Так вот, именно Порошенко ввел в армию нацистское приветствие «Слава Украине! Героям Слава!».

Именно под эти приветствия, во время Великой Отечественной войны бандеровцы ОУН-УПА уничтожали мирное население, в том числе и массово евреев. Именно они лопатами разрубывали живых детей. Младенцев, еще не родившихся, вытаскивали серпами из утроб матерей. Убивали учителей, врачей, которых Советский Союз направлял в Западную Украину для налаживания нормальной мирной жизни. Под этими страшными призывами сегодня расстреливают Донецк и Луганск, уже при В.Зеленском!

Именно сегодня, с фашистскими нашивками с изображением гитлеровского «волчьего крюка», националистические батальоны, батальон «Азов», батальон «С-14», «Национальный корпус» и другое отребье, зигует, марширует с факельными шествиями, круша за собой могилы, памятники, барельефы настоящих героев той страшной Великой Отечественной войны. Помимо этого, они глумятся над объектами культурного наследия еврейского народа, насаждая ненависть к нему.

Я знаю, что у вас большие общины в мире. Они влиятельные. Я хочу остановить этот фашизм, нацизм в Украине. Хочу, чтобы этот скелет коричневой чумы был уничтожен и никогда не смог поднять свою голову. И нам надо объединиться! Ввести санкции против всех тех политиков Украины, которые оживили этот исторический прах фашизма, нацизма и ОУН-УПА, сеющего всем смерть и разруху. Прекратить любые финансовые виды деятельности, лишить гражданства, и все сделать, чтобы над ними состоялся суд, и они были привлечены к ответственности за преступления против человечности в Украине, а также изъять все имущество этих преступников в пользу государства Израиль. Знаю, что в Израиле спецслужбы на высоком уровне, и эти пособники фашистов им известны.

Если мы не остановим фашизм и нацизм в Украине, то все повторится! И в каждый дом придет беда.

Современный фашизм будет косить всех, не щадя никого.

Уважаемый народ Израиля!

Если вам дороги память о ваших предках, если вы дорожите вашими жизнями и судьбами ваших потомков, вы распространите это мое «Открытое письмо».

Также вам предлагаю посмотреть это небольшое видео.

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Дорогие израильтяне, не забывайте, кому вы должны быть благодарны, за создание государства Израиль – Советскому Союзу и его преемнику – России. Она сегодня продолжает делать все возможное для укрепления мира во всем мире, в отличие от некоторых «ястребов мира» в Европе и за океаном.

Я надеюсь на вашу порядочность, что мое письмо попадет украинской диаспоре израильского народа и разойдется по всему миру, и вы услышите крик моей души!

Нам нужен мир!

С уважением,

Алексей Журавко».