10.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на множество внутренних проблем, условия для ведения бизнеса в России во много раз лучше, чем на Украине.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» председатель политсовета партии «За жизнь» Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам рекомендую поговорить с бизнесменами, которые имеют или имели бизнес в России. Просто за кружкой пива, если вы пьёте пиво, или за чашкой кофе, задайте им вопрос: «Почему ты вёл бизнес в России? Там легче и лучше заработать?», – посоветовал политик украинскому ведущему Петру Маге, спросившему про уровень коррупции в России.

После чего Медведчук отметил, что любой бизнесмен знает, что вести бизнес в России легче, чем на Украине.

«Они все вам ответят, что коррупция есть в любой стране, и в России тоже. Но правила бизнеса, правила того, как обходится, в том числе и фискальная система в Украине и в России – это небо и земля. И там масса недостатков. Но если там масса недостатков, то там (на Украине – прим. ред.) масса недостатков в кубе», – резюмировал политик.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, согласно последнему рейтингу DoingBusiness, составляемому Всемирным банком, по легкости бизнеса Россия занимает 31-е место, тогда как Украина – 71-е.