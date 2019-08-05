Украинский политик призвал соотечественников бежать из деградировавшей армии

05.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Подавляющее большинство украинских военнослужащих недовольны положением дел в армии и хотят поскорее окончить службу.

Об этом сообщается в документе, который опубликовал на своей странице в «Facebook» депутат ВР прошлых созывов Алексей Журавко.

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По его словам, это документ, представляющий собой социологию среди военнослужащих ВСУ.

Всего было опрошено 130 военнослужащих, из которых: младший офицерский состав – 29%, старший офицерский состав – 17%, сержанты (старшины) – 30%; рядовые – 24%. Из них 69% принимали участие в в боевых действиях.

«По результатам опроса установлено: 38% опрошенного личного состава готовы к выполнению задач в районе проведения ООС, 16% из них готовы к пребыванию в районе ООС в течение 12 месяцев.

Неудовлетворенные условиями военной службы во время выполнения боевых задач:

68% – вещевым обеспечением;

82% – боевой подготовкой;

79% – организацией отдыха;

57% – банным обеспечением;

55% – питанием.

Наиболее целесообразным сроком пребывания в районе ООС 70% военнослужащих определили 3 месяца.

Срок пребывания подразделения на переднем крае в районе ООС считают оптимальным: до 1 месяца – 28%; до 3 месяцев – 45%; до 6 месяцев – 22%», – сообщается в докладе», – написал экс-нардеп.

По его мнению, положение в украинской армии является катастрофическим как для обманувшего военнослужащих Киева, так и курирующего его Вашингтона.

«Вот такая она неутешительная для американских и украинских генералов статистика, которая вряд ли воодушевит их на организацию новых «побед» над мирным населением Донбасса и Луганска. Да и Верховному Главнокомандующему в лице вчерашнего комика Владимира Зеленского эта статистика не позволит важной походкой прохаживаться перед своим заокеанским боссом – президентом Дональдом Трампом и корешами в натовской Европе.

Напоследок я могу сказать одно. Бегите, украинцы, от такой армии и от таких руководителей-командующих, которые просто на вас наживаются, грабят и плевать они хотели с большой горы на вас!

Вот только вдумайтесь, за Порошенко и за ту власть, которая пришла в 2014 году, вы, ВСУшники, пошли воевать. Вы расстреливали и убивали мирных граждан Донбасса. Прошло пять лет, вы, как были голодранцами, так и остались ими. А вот те уроды, которые пришли через государственный переворот, стали супербогатыми. Так что не стоит вам дальше продолжать войну и погибать за самых настоящих мародеров. Бегите, покамест еще не поздно», – призвал экс-нардеп.

Напомним, как сообщал «ПолитНавигатор», накануне Алексей Журавко публиковал письмо, согласно которому украинская армия находится в удручающем состоянии: голодные солдаты предпочитают службе в ВСУ бегство из страны на заработки.