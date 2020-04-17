Украинский политик: За пожаром в Чернобыле стоит не Россия. Всё гораздо хуже

17.04.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опроверг утверждения украинского пропагандиста Дмитрия Гордона, будто бы пожар в Чернобыльской зоне могли начать российские диверсанты. Причина ЧП оказалась куда прозаичнее – при помощи огня дельцы пытались скрыть вырубку радиоактивного леса и поставки его на электростанцию в Киеве, уверяет политик.

«Теперь понятно, почему так часто горит лес в Чернобыльской зоне. Надо же скрывать свои преступления. Ивановская ТЭЦ в Киевской области использует радиоактивную древесину как топливо. Эту же древесину покупают за живые деньги, значит, присутствуют «откаты». Этот лес из Чернобыльской зоны отчуждения, представьте себе, сколько «прокладок» и посредников было при закупке, так что – «кому война, кому мать родна», – объяснил Журавко в своем блоге.

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«Лес просто так не горит там, его подожгли для того чтоб скрыть преступления», – уточнил он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теперь задумайтесь, киевляне, украинцы, мало того, что смог идет на Киев, так еще и сверху накрывает радиация. Плюс к этому сама ТЭЦ сжигает радиоактивный лес», – возмущается Журавко.

«Если тогда Чернобыль сразу взорвался, а это – медленно уничтожает ваше здоровье, а по факту – та же экологическая катастрофа», – считает экс-депутат.

По его мнению, неконтролируемая ситуация вокруг Чернобыльской зоны свидетельствует, что «от такой долбанной клоунской власти страдает не только Украина, но и соседи».

Ранее сообщалось, что ветер от пожара в Чернобыльской зоне отнес дым на территорию Белоруссии.