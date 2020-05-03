03.05.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Колониальная демократия, Политические репрессии, Политические убийства, США, Сюжет дня, Украина
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Украинский политик: Задача нового посла США – раскрутка маховика войны


Намерение Дональда Трампа отправить новым послом в Киев 71-летнего генерала Кита Дейтона, специалиста по конфликтам, вербовке агентов и противодействию России, свидетельствует о планах США поддерживать конфликт в Донбассе в «горячей фазе».

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Этот престарелый дедушка – очередной «ястреб» из США, задачей которого будет раскрутка маховика войны, поддерживать агрессивную позицию Киева и дальнейшее кровопролитие в Донбассе.

Позорно, что Украина позволяет назначение подобных кадров. Учитывая приближение выборов в США, ни к чему хорошему назначение нового посла не приведет», – сказал Журавко.

Он констатировал, что офис Владимира Зеленского будет покорно продолжать антироссийскую линию, которой дирижируют из Вашингтона. Свидетельством тому является заявление МИД Украины по трагедии в Одессе, где в смерти противников Майдана обвиняются не свезенные Киевом украинские боевики, а Россия.

Таким образом, прогнозирует Журавко, одновременно с военным конфликтом в Донбассе внутри Украины будут продолжаться репрессии в отношении всех неугодных прозападному марионеточному режиму.

«И, как свидетельствует опыт массового убийства жителей Одессы, а также непрекращающихся обстрелов ЛДНР, «цивилизованный Запад» будет закрывать глаза даже на самые кровавые преступления «своих сукиных сынов», – сказал Журавко.

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