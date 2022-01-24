Украинский политолог: Киев может пойти на выполнение Минских соглашений уже в этом году

24.01.2022  21:56 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинский бюджет не выдержит продолжения противостояния на Донбассе, да и Запад не заинтересован в этом, поэтому Киеву придётся отказаться от агрессивной риторики и пойти на выполнение Минских соглашений.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук, профессор Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский бюджет не выдержит продолжения противостояния на Донбассе, да и Запад не заинтересован в...

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«Я думаю, что в этом году будут реализованы Минские соглашения – так, как это предполагает сам текст. Иными словами, не путём захвата территорий, о чём нам говорил Аваков и Луценко: зачистка, лишение избирательного права. А будут нормальные условия для существования – одна страна, две системы, временно, как в Гонконге. Я очень на это надеюсь и рассчитываю, и я вижу этот сценарий.

Другой сценарий: заморозка, если по каким-то причинам не выйдет нормально, тогда этот конфликт заморозят, но украинский бюджет этого не выдержит. Европе этого не нужно, да и американцам этого не нужно. На мой взгляд, в этом году будет разрядка напряженности, на Украине найдётся место для Донбасса, и успокоятся отношения между США, Россией и Европой», – сказал Якушик.

Ранее в Москве заявили, что Соединенные Штаты должны заставить киевский режим выполнить обязательства по выполнению Минских соглашений.

Напомним, Донецк и Луганск давно сделали однозначный выбор в пользу России.

 

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