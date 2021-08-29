Украинский политолог о «Крымской платформе»: Не наполнена никаким смыслом

Украинский политолог Кирилл Молчанов резко раскритиковал итоги проведенного в Киеве саммита «Крымская платформа».

Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый независимый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поэтому решили, что, раз мы не можем реинтегрировать Донбасс и показать избирателям выполнение избирательной программы, то давайте теперь будем заниматься Крымом вместо Донбасса. Это банальное информационное замещение», – сказал Молчанов.

«Вся эта эпопея ( с « Крымской платформой » – прим. ) имела одну направленность – на Банковой ещё год назад поняли, что стоит отказаться от идеи возвращения Донбасса, потому что они не хотят выполнять «Минск» в том виде, в котором он есть.

По его мнению, «Крымская платформа» была всего лишь сценой для очередного перфоманса Зеленского – никаких важных решений или гуманитарных проектов на саммите не предложили.

«Беда в том, что в принятой декларации, после слов о начале реинтеграции Крыма, не было слов о том, как она закончится, и как будет происходить. Максимально не наполнена никаким смыслом.

Если мы не можем вернуть дипломатическим и военным путём, то надо было ставить гуманитарный. Там живут граждане Украины. Почему мы не можем для начала снять экономическую блокаду Крыма, хотя бы товарную? Почему мы не можем максимально упростить въезд оттуда на территорию Украины, создать какое-то транспортное сообщение, чтобы поддерживать связь с нашими людьми?

Много было разговоров у делегаций, но никто не предложил создавать какие-то программы для граждан Крыма, чтобы они переезжали сюда. Какие-то льготы для поступления в вузы, преференции.

А так всё было максимально направлено на самого Зеленского как на главного участника этого зрелища… Я очень хочу посмотреть, что будет с этой идеей дальше – мне кажется, на этом всё и закончится, и от этой идеи откажутся», – резюмировал эксперт.