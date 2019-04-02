Украинский политолог перешел на мат, говоря о шансах Порошенко

02.04.2019, Киев, Игорь Петров

Петр Порошенко надеется удержать власть по итогам второго тура президентских выборов, навязав повестку угрозы превращения Украины в провинцию России в случае победы Владимира Зеленского, за которого голосуют несознательные русскоязычные граждане, готовые на переговоры с Москвой в условиях продолжающегося военного конфликта в Донбассе.

Об этом в своем видеоблоге рассуждает украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский при минимальном антирейтинге, высоком рейтинге, хорошей узнаваемости претендует на то, чтобы получить две трети голосов во втором туре. Он 60% получает.

А Петр Алексеевич, со всеми натяжками, «сетками» и прочей херотенью, получает 35%. Это по максимуму.

Вопрос – как он может победить? В чистой игре вообще бы не стоял вопрос – кто будет президентом. Порошенко может победить только за счет того, что во втором туре сейчас они будут натягивать эту растяжку, что «малороссы угрожают Украине», что это «пятая колонна Москвы», нагонять страх, опять использовать эти «сетки», все остальное, и, таким образом, раскачивать ситуацию, преследовать оргструктуры Зеленского на местах, в чем-то их обвинять, мухлевать, как они умеют это делать.

Потому что ключевое, что произошло с Зеленским на этих выборах, – это то, что молодежь пойдет на выборы. Люди в этой стране настолько устали от этого п…жа, извините за выражение, который продолжается уже 27 лет, что они готовы проголосовать даже за такого в каких-то моментах неубедительного кандидата, чтобы показать всей этой старой элите её место», – сказал Романенко.