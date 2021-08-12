Украинский политолог: Половина страны симпатизирует России

12.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Владимир Зеленский допускает необдуманные заявления вроде призывов уезжать из Донбасса всем симпатизирующим России гражданам. В масштабах всей Украины лояльными Москве может оказаться половина населения.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нас не устраивает только Донбасс вот сейчас, после всего произошедшего за семь лет? Или вообще в мире страшно и лучше окопаться вокруг Киева? Разве так должен вести себя глава государства в ситуации, когда поставлены под сомнение все прошлые договорённости, когда по сути линия соприкосновения превращается в новую границу, когда утеряно доверие миллионов наших сограждан. Это не какая-то тысяча живущих на отдалённом хуторе. Когда на наших глазах принимаются новые решения, связанные с интеграцией Донбасса уже в евразийские структуры, уже активно включились российский бизнес, политики. Лидеры самопровозглашённых республик вступают в правящую в России партию, огромное количество паспортов роздано. То есть происходят процессы, которые вообще создают новую реальность. Не замечать это, игнорировать или делать вид, что ничего не произошло, и говорить, что те, кто симпатизируют России – пожалуйста, сваливайте? Так он кому это, половине страны, что ли, говорит? Я не смог смотреть это интервью с точки зрения интервью главы государства. Я смотрел это как интервью политика, который запутался в словах, путает бытовые аргументы с рапанами с аргументами политическими», – рассказал Ермолаев.

Телеведущая уточнила, что упомянутое интервью Владимира Зеленского не было прямым эфиром – то есть, тезисы были заранее подготовлены и вряд ли оказались эмоциональной импровизацией главы государства.

«Мне кажется, и окружение Зеленского не очень от него отличается, – добавил Ермолаев. – Наверное, это смотрели пресс-секретарь, советники, руководство офиса. Мне кажется, они все такие. Они считают, что так классно, уместно, так можно говорить – «валите». Они так же легко сейчас принимают решения о судьбах миллионов: не хотите – выметайтесь. Миллионы это услышали. Я скажу больше. Сами того не подозревая, если на протяжении семи лет украинская власть сначала Порошенко, потом Зеленского сделала всё, чтобы Донбасс таки рождался. Если до войны Донбасс был геологическим, экономическим районом со старым названием, то сейчас Донбасс рождается как новый феномен. Нравится или нет, но это происходит. Из-за истеричной языковой политики, из-за таких заявлений по поводу идентичности и войны социологий. Это всё направлено на формирование новой общности русскоязычного украинства. Потому что миллионы людей, не собираясь уезжать, любя свою страну, говоря на русском языке, создают ту самую русскоязычную украинскую общину, которая будет формироваться по мере нарастания этой истерики», – заключил Ермолаев.

Напомним, ранее другой украинский политолог также выражал беспокойство тем, что русскоязычные украинцы массово становятся «украинскими русскими».