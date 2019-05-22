Украинский политолог предложил Зеленскому арестовать Муженко и Полторака

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Военные ДНР задержали на своей территории украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил киевский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера появилось восемь новых военнопленных. Это Новотроицкое под Волновахой в Донецкой области. Как говорит украинский Генштаб, они просто заблудились, но до этого сообщали, что под Волновахой, под Еленовкой появились диверсанты, и, возможно, это действительно была диверсионная группа.

Что делала диверсионная группа на территории, неподконтрольной Киеву, после того, как президент Зеленский говорил: «Моя задача прекратить стрелять»? Ладно, можно еще принять аргументы, что стреляют из пушек, потому что стреляют по ним, и они отвечают. Диверсанты что там делали?», – задает он риторический вопрос.

При этом Семченко отметил, что исправить ситуацию Зеленский мог бы только арестом высшего военного руководства Украины, допустившего подобную провокацию.

«Я хочу видеть президента Зеленского, который вызывает на ковер пока еще министра Полторака, бывшего начальника Генштаба Муженко и нынешнего начальника Генштаба, которого вчера же назначили, и спрашивает с них: «Ребята, а кто это такие? Кто за это ответит?». И тут же военный прокурор, пока еще Матиос, выводит этих людей в наручниках, должен быть скорый суд, и эти люди должны отвечать, в том числе за этих восьмерых военнопленных», – сказал он.