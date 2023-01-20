Украинский политолог призвал запасаться противогазами и готовиться к ядерному удару

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть уже сегодня должна готовиться к возможному ядерному удару по своей территории со стороны России.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Бортника, населению нужно выдавать противогазы и готовить места для установки палаточных лагерей.

«В этом вопросе ядерного оружия есть шантаж, есть блеф. Но остается определенная вероятность, к сожалению. Надо считать на всех этих уровнях, чтобы у нас не было Мариуполя, Бучи или Ирпеня. И нас никто не будет защищать. Если по нам нанесут ядерный удар, не факт, что нас будут защищать, понимаете? И одновременно с тезисами о том, что «мы не будем прогибаться и сдаваться», мы должны готовиться, должны думать, куда будем переселять население из загрязненных регионов, если возникнет эта ситуация, обеспечим ли мы его средствами индивидуальной защиты, первичной медицинской помощи после радиационного облучения», – сказал эксперт.

Он убежден, что властям нужно об этом говорить или брать на себя ответственность, если люди потом пострадают, поскольку не было принято соответствующего решения.

«Да, надо сегодня выдавать противогазы, проводить инструктажи, надо планировать хотя бы места, где можно разбить палаточные лагеря в случае такой угрозы», – заявил Бортник.