Украинский политолог раскрыл «стыдную» причину провала санкций

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Россию не удалось полностью изолировать по двум стратегическим причинам.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник рассказал ютуб-каналу «ПолитЭксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об одной причине все говорят, а о другой стыдливо умалчивают. Первая причина в том, что страны глобального Юга в той или иной степени сочувствуют России и пытаются заработать на дешевых российских энергоносителях и посреднической роли в торговле. Это широкий перечень стран от Кита и Индии до Турции и ОАЭ, Киргизии…», – сказал Бортник.

Вторая причина, по его мнению, обусловлена «спецификой западных обществ».

«Запад заинтересован удорожить цену участия России в международной торговле, но не готов выбросить ее с международных рынков. Потому что это будет означать, что цена на энергоносители в мире вырастет стремительно. Это означает подорожание галлона бензина в США или литра солярки в Европе», – подчеркнул Бортник.

Он считает, что подобный сценарий вызовет политические кризисы в США и ЕС.