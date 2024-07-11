Украинский политолог раскрыл «стыдную» причину провала санкций

Елена Острякова.  
11.07.2024 17:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 382
 
Вооруженные силы, Газ, Денацификация, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россию не удалось полностью изолировать по двум стратегическим причинам.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник рассказал ютуб-каналу «ПолитЭксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россию не удалось полностью изолировать по двум стратегическим причинам. Об этом украинский политолог Руслан...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Об одной причине все говорят, а о другой стыдливо умалчивают. Первая причина в том, что страны глобального Юга в той или иной степени сочувствуют России и пытаются заработать на дешевых российских энергоносителях и посреднической роли в торговле. Это широкий перечень стран от Кита и Индии до Турции и ОАЭ, Киргизии…», – сказал Бортник.

Вторая причина, по его мнению, обусловлена «спецификой западных обществ».

«Запад заинтересован удорожить цену участия России в международной торговле, но не готов выбросить ее с международных рынков. Потому что это будет означать, что цена на энергоносители в мире вырастет стремительно. Это означает подорожание галлона бензина в США или литра солярки в Европе», – подчеркнул Бортник.

Он считает, что подобный сценарий вызовет политические кризисы в США и ЕС.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть