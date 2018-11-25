25.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Крым, Политика, Россия, Украина
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Украинский политолог: Скандал в Керченском проливе похож на провокацию «под резолюцию ООН»

Сегодняшний скандал вокруг попытки прорыва кораблей ВМС Украины через Керченский пролив без согласования с Россией – похож на провокацию, затеянную в рамках подготовки рассмотрения в ООН проекта резолюции Киева по ситуации в Азовском море.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Александр Семченко.

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«Выглядит это все как провокация, тем более что совсем недавно Украиной был подготовлен проект резолюции о милитаризации Азовского моря, осуждают Россию за то, что милитаризирует Азовское море, и тут вот отправляет туда корабли, причем корабли, не предназначенные в принципе для моря. По крайней мере, два бронированных катера речные, и похоже на провокацию. Чего добивались, того и добились», – сказал эксперт.

«В любом случае, это похоже на провокацию, потому что Украина знает, как можно проводить суда через Керченский пролив, под Керченским мостом. Два месяца назад проход был осуществлен, и все мирно прошло. А теперь, как сообщает российская сторона, никто не сообщал, не согласовал график движения… Появление там трех актеров в виде судов украинских могло бы вызвать аварийную ситуацию», – рассуждает Семченко.

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