Украинский политолог сравнил оптимизм Зеленского с гитлеровским

Насильно мобилизованная армия, в которую превращаются ВСУ, – это сборище непредсказуемых людей, кандидатов номер один на сдачу в плен, способных в любой момент обернуть оружие против своих же.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воевать тоже необходимо чем-то. Всерьёз воспринимать слова Кулебы о том, что украинцы будут воевать лопатами, никто не будет. Но если не будет денег, не будет оружия, вопрос – чем воевать тогда? [Тут Давид Арахамия говорил, что придётся усилить мобилизацию?] Хорошо, усиление мобилизации, насильственная мобилизация не приводит к качественному усилению, улучшению на фронтах. Насильно мобилизованный человек – это не столько подмога армии, сколько дополнительный риск и проблемы в армии. Это кандидат на сдачу в плен номер один, это кандидат в дезертиры номер один, это человек, который может неадекватно применить оружие, в том числе против своих, это человек, который может впасть в депрессию и сесть на наркотики, алкоголь и так далее. Плюс ко всему, если отправляют заведомо больного человека, которого в ТЦК признают годным к службе, это не минус один человек в армии, а минус три – ещё два человека, которые должны его тащить. Поэтому, на самом деле, насильная мобилизация приводит к обратному эффекту», – сказал Бондаренко.

Он добавил, что на мотивированную армию нужны средства, а с этим на Украине проблема.

«А для мотивации необходимы ресурсы, финансовые. Время патриотов, которые идут служить по зову сердца, прошло, оно было в 2022 году. В 2023 году шли мотивированные люди, значительная часть которых была мотивирована тем, что нет работы, большое количество долгов, они записывались, потому что знали, что там они могут заработать. А если не будет завтра денег? Где брать деньги на армию? Да, в бюджет заложены эти деньги, но у нас бюджет сформирован таким образом, что половина этого бюджета – это деньги, на которые мы надеемся, что нам их даст Запад», – объяснил политолог.

Ведущий канала Максим Назаров согласился, что вопросов, где брать деньги, очень много, однако при этом отметил оптимизм президента Украины Зеленского.

«Или есть план, или самовнушение?» – предположил Назаров.

«У него есть должность, которая от него требует быть не пессимистом, а оптимистом. Вы же знаете, что один из персонажей сравнительно недавней истории, 80 лет это не так давно, даже когда советские войска стояли в Берлине, он думал, что ещё есть армия Венка, которая придёт и сейчас освободит Берлин и всё ещё повернёт вспять. Сравнение? Я понимаю, я провожу параллель, не называя имя, я просто говорю о том, что даже в самой сложной ситуации есть лидеры, которые остаются оптимистами до конца», – ответил Бонлдаренко.