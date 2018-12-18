Украинский политолог: томос от Варфоломея не заменит дружбу с Россией

18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинская политика – это “искусство магического, в то время, как мировая политика- это “искусство возможного”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет в своем канале в Телеграмм украинский политолог Юрий Романенко.

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“После голосования в ООН по украинской резолюции у многих граждан начался очередной каминаут на почве того, что Армения поддержала позицию России, а не Украины. Потому Пашинян теперь плохой. Дорогие украинцы, в каждой нормальной стране нормальный политик прежде всего думает об интересах своей собственной страны, а не об интересах какой-то там далекой хорошей, доброй и трудолюбивой страны. И в интересах Армении сохранять дружеские отношения с Россией. Собственно говоря, потому я весной писал, что Армения не будет и не сможет оторваться от России в случае победы Пашиняна”, – указывает Романенко.

По его словам, на Украине политика – это искусство магического, где молитва в сознании людей “может заместить немодернизируемые энергоблоки АЭС и аэрационную станцию в Бортничах”.

“Однако, сколько не молись, вонь от Бортничей на Позняках не исчезнет. И Пашинян не станет за Украину голосовать в ООН.Таковы реалии. Молитва без матанализа и сопромата принесет душевное спокойствие, но вот задницу усладить будет нечем. Потому приходится со светлыми мыслями и благодатью наслаждаться ароматами сортира класса “МЖ”, – заключает украинский политолог.

Напомним, ранее “ПолитНавигатор” сообщал о том, что украинские комментаторы резко обрушились на нового армянского лидера Никола Пашиняна за его неподдержку украинской резолюции в ООН по Крыму. Вместе с тем, не предвзятому аналитику понятно, что такая позиция Армении была запрограммирована заранее, ведь у Еревана есть аналогичная проблема – Карабах, который Армения считает своим, а международное сообщество не признает.