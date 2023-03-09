Украинский политолог: Зеленский под предлогом Бахмута саботирует требование США начинать наступление ВСУ

Анатолий Лапин.  
09.03.2023 15:48
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Украина


Режим Зеленского бросает новые и новые ресурсы на удержание Артемовска (Бахмута) не только по причине угрозы дальнейшего продвижения русских на запад Донбасса после падения города.

По одной из версий, Зеленский под предлогом необходимости защиты Бахмута саботирует начало еще более кровавого контрнаступления ВСУ, которого от него требуют американцы. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Зеленского бросает новые и новые ресурсы на удержание Артемовска (Бахмута) не только по...

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«Как я понимаю, наша власть пытается сейчас в этой истории в какой-то степени «пропетлять», понимая, что, если отойти от Бахмута, уже понятно, куда будет идти последующее наступление россиян. Власть сейчас пытается максимально удерживать город.

Но возникает следующий вопрос – Зеленский заявляет в интервью CNN, что, если Бахмут падет, это открывает ворота к дальнейшему захвату Донбасса. О чем мы говорим?

Мы говорим, что, если Бахмут падет, то спокойно российские войска дойдут до Славянска? Или нам потом скажут, что «мы не смогли пойти в контрнаступление, потому что должны были перебросить те резервы, которые готовились на контрнаступление, для защиты Славянска, Краматорска»?

У меня подозрение, что наши военные и власть понимают в какой-то степени, что контрнаступление так, как видят его американцы на юге, может вылиться, мягко говоря, к кровопролитной войне», – заявил Корнейчук в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста.

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