Украинский полковник платил дезертирам, нагрев родное государство на пять с лишним миллионов

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Хищения и злоупотребления пускают глубокие корни в украинской армии.

Так, Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей в Николаевской области, который безосновательно начислял выплаты подчиненным, длительно время не появлявшимся на службе, – передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следствие установило, что должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись к месту службы. Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу», – говорится в официальном заявлении ГБР.

Отмечается, что своими действиями офицер «нанес ущерб государству на 5,4 млн. грн».

Ему сообщили о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Полковнику ВСУ грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», украинский полковник вместо рытья окопов заставил своих подчиненных строить ему дворец.