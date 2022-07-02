Украинский полковник: Российские ракеты принуждают нас к капитуляции

Российская армия обладает практически неисчерпаемым запасом ракет, которые накрывают всю территорию Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском журнале «Новое время» пишет бывший полковник главного оперативного управления генштаба ВСУ Олег Жданов.

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«Что касается ракетных ударов, которыми в последнюю неделю путинская военная машина накрыла почти всю Украину, то это уже стратегический умысел. Ракетные удары — это концепция принуждения Украины к капитуляции. Путин пытается расшатать общество, чтобы мы сдались и не сопротивлялись его армии», – приходит к выводу автор.

Он также считает, что у России достаточно такого вида вооружений.

«Ракет у РФ, к сожалению, много. И там еще такая ситуация: если заканчивается одна номенклатура ракет, то они получают другую номенклатуру. Здесь главный вопрос, чтобы наше руководство сработало быстро и эффективно с нашими партнерами в плане получения средств противоракетной обороны. Там же идет разговор и о NASAMS, и об IRIS, и о PATRIOT.

Поэтому нужно решать вопрос, чтобы нам как можно скорее передавали эти комплексы. Как только мы все это получим, это значительно усилит ПВО, и тогда возможность по сбитию этих ракет будет гораздо больше. Тогда усилия путинского шантажа ракетами будут бесполезными: они будут пускать по нам ракеты, а мы их будем сбивать», надеется Жданов.