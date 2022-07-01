Украинский полковник: Пора нанести ракетный удар по Севастополю

01.07.2022  13:41 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина может спланировать ракетный удар с побережья вблизи Одессы по территории Севастополя.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил экс-полковник главного оперативного управления генштаба ВСУ Олег Жданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина может спланировать ракетный удар с побережья вблизи Одессы по территории Севастополя. Об этом...

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По словам Жданова, сегодня находящиеся на вооружении ВСУ ракетные комплексы могут наносить поражение на расстояние до 300 километров.

«При помощи наших противокорабельных ракетных комплексов мы сегодня держим флотилию Черноморского флота на расстоянии порядка 300 километров от нашего побережья…

Я думаю, что такой удар нужно спланировать. Особенно в то время, когда суда и подводные лодки Черноморского флота России загружаются ракетами «Калибр». Тем более, что они загружают даже подводные лодки на открытых пирсах и в надводном положении», – заявил Жданов.

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