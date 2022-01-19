Украинский посол: Наши шедевры должны войти в репертуар немецких театров

19.01.2022  08:39 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Германия, Дзен, Культура, Политика, Украина
Новости Украины

Берлин очень часто позволяет себе не считаться с государственными интересами Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Укринформу» заявил посол Украины в германии Андрей Мельник, известный своими скандальными и оскорбительными требованиями по отношению к Германии.

Берлин очень часто позволяет себе не считаться с государственными интересами Украины. Об этом, передает...

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По его словам, «рядовые немцы знают, что существует Украина».

«Мы можем этим действительно гордиться. Другой вопрос, всегда ли прислушиваются к нам в Берлине? Наибольшим, как по мне, вызовом является то, что Украину до сих пор не до конца понимают, немцы иногда считают, что ФРГ может себе легко позволить не считаться с нашими интересами как субъекта международной политики. Думаю, что в этом – наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации, как влиятельный субъект истории. А именно от этого в значительной мере зависит и политическое признание», – сокрушается Мельник.

Он жалуется, что расходы Украины на культурную дипломатию едва дотягивают до 0,17% от бюджета МИД, тогда как внешнеполитическое ведомство германии тратит на эти цели более миллиарда евро.

«Пока мы кардинально не изменим это положение вещей, пока шедевры украинских композиторов не станут неотъемлемой частью репертуара оперных театров и филармоний в Германии и мире, пока немецкие школьники не будут изучать наших писателей и поэтов, причем как классиков, так и современников, пока нашу историю будут рассматривать сквозь призму России или других колониальных держав – все наши справедливые политические требования будут наталкиваться на такую же сдержанную реакцию, как это, к сожалению, часто имеет место сегодня», – резюмировал Мельник.

Ранее он, как сообщал «ПолитНавигатор», обвинил Германию в причастности к так называемому «голодомору».

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