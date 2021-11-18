Украина обвинила Германию в причастности к «голодомору»

Новости Украины

К голоду, который был в начале 1930-х годов на территории УССР, имеет отношение Германия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем «твиттере» заявил посол Украины в германии Андрей Мельник.

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«Германия несет опосредованную соответственность за Голодомор и поэтому имеет моральную обязанность признать это преступление геноцидом украинского народа. Именно в 1932 г. СССР стал главным торговым партнером Германии, когда насильственно изымалось зерно у крестьян Украины», – написал посол.

Это заявление прокомментировал известный политический обозреватель Владимир Корнилов.

«О как! Посол Украины в Берлине Мельник обвинил еще и Германию за «голодомор» 30-х годов! И требует на этом основании признать его «геноцидом». Оригинальный подход: признайте свои действия геноцидом и платите Украине потом за это!», – пишет Корнилов в своем блоге.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мельник начал диктовать Германии свой взгляд на роли стран во Второй мировой войне.

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