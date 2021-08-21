Украинский посол обещает кару Западу за сотрудничество с Россией

21.08.2021 23:40 (Мск), Тбилиси, Константин Серпилин

Новости Украины

Несмотря на так называемые «проявления агрессии», многие западные лидеры предпочитают договариваться с Москвой, а не поддерживать украинскую «борьбу» против России.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Несмотря на все абсолютно кричащие проявления противоправной, захватнической, тоталитарной политики Кремля, всё-таки у некоторых лидеров западных стран и членов НАТО сохраняются надежды на то, что с Россией можно договариваться. Мы знаем, что нельзя», – сказал Долгов.

Он согласился с предположением ведущей, что западные лидеры якобы договариваются с Москвой из-за страха перед нею.

«Страх это тоже способность или неспособность договариваться. Можно бояться и дальше, и можно ждать, когда будут оккупированы другие земли, не украинские. Можно позволять московским лидерам блокировать целые акватории Чёрного моря, позволять и дальше нарушать принципы международного судоходства. Но когда-то этому придёт конец. Просто цена будет больше», – стращает посол.