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21.08.2021 23:40 (Мск), Тбилиси, Константин Серпилин
 
Дзен, Политика, Украина
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Украинский посол обещает кару Западу за сотрудничество с Россией

Новости УкраиныНесмотря на так называемые «проявления агрессии», многие западные лидеры предпочитают договариваться с Москвой, а...

Несмотря на так называемые «проявления агрессии», многие западные лидеры предпочитают договариваться с Москвой, а не поддерживать украинскую «борьбу» против России.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Грузии Игорь Долгов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на все абсолютно кричащие проявления противоправной, захватнической, тоталитарной политики Кремля, всё-таки у некоторых лидеров западных стран и членов НАТО сохраняются надежды на то, что с Россией можно договариваться. Мы знаем, что нельзя», – сказал Долгов.

Он согласился с предположением ведущей, что западные лидеры якобы договариваются с Москвой из-за страха перед нею.

«Страх это тоже способность или неспособность договариваться. Можно бояться и дальше, и можно ждать, когда будут оккупированы другие земли, не украинские. Можно позволять московским лидерам блокировать целые акватории Чёрного моря, позволять и дальше нарушать принципы международного судоходства.

Но когда-то этому придёт конец. Просто цена будет больше», – стращает посол.

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