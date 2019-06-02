Украинский правозащитник: Зеленский продолжает репрессии Порошенко

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Смена президента Украины, вопреки ожиданиям, не остановила волну политических репрессий – Владимир Зеленский демонстративно игнорирует проблему многочисленных заключенных, карательные органы продолжают старую линию.

Об этом в эфире канала «News-Front» заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важный момент – это восстановление гражданских свобод. И то, что находятся, наверное, сотни у нас в Украине политических заключённых, о трёх из них «Amnesty international» уже заявила о том, что это узники совести, это Муравицкий, Коцаба, Коваленко – всё-таки этого ждут. Этого очень многие ждут, это было бы большим знаком того, что Украина в конце концов возвращается на путь демократической страны, а не с режимом, по сути, тоталитарным, когда несвободно в Украине было эти пять лет говорить и думать что-то другое, чем хотели люди, которые сидели в правительственном квартале с помощью нацистских формирований.

Это то, что бы мог сделать, например, тот же исполняющий обязанности главы СБУ, который уже является человеком Зеленского, мог бы прекратить дела относительно этих людей, потому что эти дела по так называемой особой части Уголовного кодекса, это измена Родине, если кто-то написал в Фейсбуке, это, всё-таки, СБУ, они могли бы это прекратить. Это во-первых.

Во-вторых, ликвидировать так называемые запретные списки, это списки, которым запрещается въезд в Украину людям, которые не нравятся власти. Восстановить гражданство не только Саакашвили, там же у многих людей тоже президент Порошенко гражданство (отобрал – прим. ред.), в конце-концов снять запреты на фильмы, книги, прекратить давление на телеканалы – вот это они бы уже должны были начать делать, но пока что, к сожалению, этого не видно», – рассказал Чемерис.

Также он отметил, что заявления Зеленского не стоит брать на веру, ведь это фигура не самостоятельная.

«Заявления, которые когда-то проскочили, что Зеленский готов на переговоры, Зеленский готов даже на переговоры не только с Российской Федерацией, а ЛНР/ДНР, что он готов заблокировать закон про язык и так далее, очень многое сейчас бы дали Зеленскому. Но тут стоит понимать, Зеленский – это не революционер, который пришёл ломать систему. Он – ставленник большого капитала, который, как мы понимаем и видим, стоит за ним. И в этом плане он не отличается от Порошенко. Я думаю, что самое главное для нас – это не надеяться на Зеленского, что он придёт и сделает, «я пришёл дать вам волю», как говорил Емельян Пугачёв, нет, он не Емельян Пугачёв и не Устим Кармелюк. И поэтому надо это делать самим», – добавил Владимир Чемерис.