Украинский пропагандист: ВС РФ удивят похлеще, чем в феврале и марте

Российские войска получили возможность усиливать резервами второстепенные направления фронта, чтобы лучшие свои соединения перебрасывать под Херсон.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (ВС РФ – ред.) пытаются использовать все возможности для нападения, поэтому концентрируются войска на разных участках, в том числе там, где нет активных боевых действий. Сохраняются группировки противника в Белгородской области, напротив Киева, в Белоруссии, для того чтобы угрожать нашим коммуникациям, всё это преследует цель, как минимум, рассредоточения наших войск, создание угроз на широком фронте, а при благоприятных условиях при подготовке боеспособных резервов – и для наступления.

Опять повторение наступлений на разных направлениях. Оно может иметь разные формы, необязательно такого, как это было в феврале, в марте. Это могут быть разные форматы на других участках, где раньше врага не было. То есть – могут быть разные сценарии», – выразил опасения пропагандист.