Украинский пропагандист: ВС РФ удивят похлеще, чем в феврале и марте

24.10.2022  21:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Российские войска получили возможность усиливать резервами второстепенные направления фронта, чтобы лучшие свои соединения перебрасывать под Херсон.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска получили возможность усиливать резервами второстепенные направления фронта, чтобы лучшие свои соединения перебрасывать...

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«Они (ВС РФ – ред.) пытаются использовать все возможности для нападения, поэтому концентрируются войска на разных участках, в том числе там, где нет активных боевых действий. Сохраняются группировки противника в Белгородской области, напротив Киева, в Белоруссии, для того чтобы угрожать нашим коммуникациям, всё это преследует цель, как минимум, рассредоточения наших войск, создание угроз на широком фронте, а при благоприятных условиях при подготовке боеспособных резервов – и для наступления.

Опять повторение наступлений на разных направлениях. Оно может иметь разные формы, необязательно такого, как это было в феврале, в марте. Это могут быть разные форматы на других участках, где раньше врага не было. То есть – могут быть разные сценарии», – выразил опасения пропагандист.

В то же время он предупредил, что у ВС РФ появилась возможность значительно усилить херсонскую группировку.

«Россия сейчас сосредоточила все свои лучшие соединения – это воздушно-десантные войска, морскую пехоту – на ключевом стратегическом для неё направлении, Херсонщине. На плацдарме херсонском, на правобережье Днепра это всё делается, потому что есть наличие резервов, которые держат другой фронт и позволяют на второстепенных направлениях проводить замены и освобождать силы кадровых войск», – рассказал Бутусов.

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