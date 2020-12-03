Украинский провал: Голос Донбасса прозвучал на весь мир

03.12.2020, Москва, Олег Кравцов

У Киева, несмотря на предпринимаемые усилия, не получилось заблокировать заседание Совета безопасности ООН по «Формуле Аррии» с участием представителей республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале рассказал спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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«Как ни бились Кулебы, Кислицы и их кураторы, а заблокировать заседание не вышло. Судите сами: в СовБез ООН входит 15 государств – 5 постоянных и 10 непостоянных членов. Из 5 постоянных – участвовали 2 – Россия и Китай. Среди непостоянных из 10 делегаций представлено было 7. И в виде отдельного бонуса по собственному желанию приняли участие делегации Индии, Белоруссии, Алжира, Марокко, Египта, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы…», – сообщает Мирошник.

Всего, указывает он, услышать голос Донбасса пришли 17 стран-членов ООН с населением около 3 миллиардов человек.

«Франция и Германия своим отказом участвовать в диалоге, себя откровенно скомпрометировали. От них никто не требовал поддержки ЛДНР, но выслушать… Вряд ли теперь найдётся много желающих соглашаться на посредничество именно этих государств. Они не могут быть «над процессом», как того требует Миссия посредника. Они не только втягиваются в процесс, но и его тянут в пропасть беспринципных манипуляций», – убежден луганский дипломат.

Он считает, что такой расклад делает иллюзорной возможность проведения новой встречи в нормандском формате.

«Германия, как непостоянный член Совбеза очень скоро его покинет, а вот Франция останется, и в ситуации, когда ей нужна будет поддержка в аналогичных условиях, она ее вряд ли от России получит. Стоила ли того эта ставка, Макрону, надеюсь, виднее.

После сегодняшней встречи, больше всех «по имиджу» получила, конечно Украина. Это была яркая демонстрация, что решать свою проблему в диалоге со второй стороной конфликта, Украина не может. За неё говорить будут другие: т.е. чего давно и добивались, «об Украине без Украины» и с пониманием, что давать деньги Киеву на «восстановление Донбасса» дело бесполезное, т.к. они не то что восстанавливать, они с ним говорить не в состоянии. С Донбассом говорить нужно отдельно», – резюмирует Мирошник.

Более подробно о том, как проходило заседание с участием ЛДНР читайте в материале «ДНР и ЛНР выступили жестко и принципиально в Совбезе ООН».