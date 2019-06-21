Украинский раскол: Новые тревожные явления в мировом Православии

21.06.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

Под шумок продолжающейся грызни «святейшего» и «блаженнейшего» пауков в банке «украинского православия», в Православии мировом на прошлой неделе проявились куда более тревожные явления. Впрочем, являются они следствием заражения трупного яда вышеупомянутых членистоногих.

В начале недели пресс-служба Экуменического (или т.н. «Вселенского») патриархата сообщила, что по приглашению Варфоломея на праздничной службе в честь его именин присутствовали предстоятель Церкви Эллады и глава «Святейшей церкви Украины» («СЦУ»).

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«Надо обратить внимание на то, что во время вечерни вместе молились архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и митрополит автокефальной церкви Украины Епифаний, – подчёркивается в сообщении. – После окончания вечерни митрополит Епифаний передал архиепископу Иерониму памятный подарок».

Разумеется, и официальный сайт «СЦУ» раструбил о совместной молитве Эпитания (так следует произносить это имя по последним мовным законам) с греческим предстоятелем. Как и о подарках (заготовленных ещё в январе на случай прибытия архиеп. Иеронима на интронизацию Эпитания, чего, как мы знаем, не случилось).

Принятие предстоятелем Элладской церкви от главы всё ещё непризнанной «СЦУ» столь священных даров как панагия (знак архиерейского достоинства с изображением Богоматери) и архиерейский Крест, но – главное – совместная молитва Эпитания с архиеп. Иеронимом, рассматривается спикерами «СЦУ» как начало признания данной структуры мировым Православием.

В самом же Православии совместная молитва с еретиком рассматривается как вопиющее нарушение канонов, за что молившийся (тем более, священнослужитель) подлежит отлучению.

Другое дело, что владыку Иеронима Варфоломей, похоже, банально «подставил». Вот как описывает создавшееся положение протоиерей УПЦ (МП) Геннадий Шкиль: «В честь своего тезоименитства Бармалей (Бартоломео, он же Варфоломей, он же «вселенский» патриарх) пригласил представителей Поместных Церквей. Однако прибыл только Предстоятель Элладской Церкви Архиепископ Иероним.

Пару недель назад Бармалей ездил к Иерониму, и это была их первая встреча после похолодания отношений между Фанаром и Афинами. Естественно, после такого первого шага со стороны Бармалея, архиепископ Иероним не мог отказать ему в ответном визите, да еще по поводу тезоименитства.

Мне думается, что Владыка Иероним уже десять раз пожалел, что приехал в Стамбул. Ведь он даже в страшном сне не мог представить, что встретить на всенощном бдении надежду и столпа «виковых устремлинь» Сирожу Думенка (истинное имя Эпитания, – Д.С.)…

Как видно из приветственной речи Думенка, его приезд на Фанар не планировался и НЕ АНОНСИРОВАЛСЯ!!!

Как Вы думаете почему? А потому что Владыка Иероним, не явился бы на «совет нечестивых», если бы этот «совет» анонсировался.

Да, если бы он, увидев Думенка, сразу же развернулся и ушел с мероприятия, это деяние было бы явным демаршем против Бармалея и опять надолго испортило бы отношения между Фанаром и Афинами, только начавшиеся налаживаться.

Я пересмотрел фото с сайтов «Ромфея» и «СцУ» и нигде не заметил улыбки на лице Владыки Иеронима. Везде он сдержан и напряжен. Если даже официальный фотограф Думенка не смог уловить хотя бы любое проявление доброжелательности на лице Владыки, то можно сделать заключение о том, какое состояние было у Иеронима.

Думенко, как и в случае с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, бросился с фальшивой улыбкой обниматься к Владыке Иерониму и даже подарил ему панагию (которую купил, если не в подмосковном Софрино, то уж точно в Киево-Печерской Лавре, обеспечив, таким образом, пару ящиков «куль» против солдат ВСУ).

Типичный набор молитвословий «СЦУ»

Поучаствовав таким образом в фотосессии, Думенко будет теперь тыкать во всех интервью эти фотки, рассказывая, что вот оно, признание…

И никогда не расскажет о том, что сразу же после этой встречи Владыка Иероним уехал из Стамбула в Афины, не оставшись на торжества по поводу тезоименитства Бармалея… Он обезопасил свое доброе имя от совместного «богослужения» с раскольником Думенко (на всенощном бдении Владыка тоже не сослужил, на всех фото он не облачен в богослужебные одеяния).

Вы думаете, что эта встреча приблизила признание «СцУ»? Вряд ли… Я могу ошибаться, но это «доброе» дело Бармалея похоронило надежды Думенка на признание его структуры Элладской Церковью».

И, действительно, архиеп. Иероним сразу после вечерни отправился в Афины, не оставшись на литургию – главную часть Всенощной службы. Это признал даже сайт Фанара.

Данный демарш, безусловно, является весомым смягчающим обстоятельством. Следовательно, мировое Православие и, в первую очередь – Московский Патриархат – пока может осуждать совместное пребывание на службе вл. Иеронима с Эпитанием с точки зрения т.н. икономии (снисхождения к ситуации, что также допускается канонами). Но не к тому, кто устроил данную ловушку.

С другой стороны, само прибытие архиеп. Иеронима к Варфоломею – отчасти следствие того, что Московская Патриархия не объявила последнего абсолютно токсичным. Последние решительные (хотя запоздалые) шаги Патриарха Кирилла и Синода РПЦ в этом направлении были сделаны ещё в октябре прошлого года. Тогда Экуменический патриархат был объявлен находящимся вне канонического поля Православия и с ним было разорвано евхаристическое общение. Как известно, данные «предупредительные выстрелы» не возымели действия – Варфоломей выписал «томос» украинским раскольникам и еретикам. Но Москва так и не объявила еретиком самого Варфоломея. Патриарх Кирилл не созвал архиерейский Собор для осуждения своего «собрата». Это оставляет и для других собратьев возможность манёвра между канонами и «политической целесообразностью».

Да, сами они со «СЦУшниками» ещё не молятся. Но вот на «литургии», которой пренебрёг Иероним, молились, по сообщению сайта «СЦУ», вместе Бармалеем и Эпитанием «представитель Патриарха Александрии митрополит Нигерийский Александр, представитель Иерусалимского Патриарха архиепископ Антидонский Нектарий, иерархи Церкви Эллады». Их, конечно, тоже подставили, не предупредив о появлении Эпитания. Тем не менее, это означает, что теперь они, как подлежащие отлучению за совместную службу (не просто молитву!) с еретиком и раскольником, заразят ядом неканоничности и духовенство (в том числе священноначалие) своих поместных Церквей, когда будут молиться с ними. А с Церковью Эллады вообще аховая ситуация, учитывая, что один из греческих митрополитов фактически признал «СЦУ».

Так что настало время на решительного отделения овец от козлищ во главе с Бармалеем, пока последние не заразили остальные поместные Церкви.