Украинский режиссер негодует: «Почему так активно голосуют за ватников?!»

06.03.2019Ольга Козаченко

Значительная часть украинских эстрадных исполнителей не против зарабатывать деньги в России.

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” высказал украинский кинорежиссер Владимир Тихий, отвечая на вопрос о скандале, который в этом году ознаменовал отбор на Евровидение украинских участников.

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“Я не смотрел это шоу, потому что не интересуюсь музыкой подобного жанра. Но нужно понимать, что существует огромное крыло украинской эстрады, которое зарабатывает деньги в России. И в то же время Россия зарабатывает неплохие деньги на нашем рынке. Поэтому, когда в Украине ограничили продажу, например, российского кинотелеконтента, то прибыль российских производителей упала более чем на 30 %.

Поэтому, думаю, они не будут сдаваться и сделают все возможное, чтобы этот рынок вернуть. Похожая ситуация и с эстрадой. Более того, еще стоит разобраться и с смс-голосованием. Почему так активно голосовали именно за, условно говоря, ватных участников”, – возмутился режиссер.

Напомним, что отбор на Евровидение, по сути, на Украине превратился в политическое шоу, в ходе которого исполнителей заставляли отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и гастролях в РФ.

В итоге украинские претенденты на Евровидение один за другим отказались подписывать контракт с вещателем и представлять Украину на конкурсе.