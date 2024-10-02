Украинский сценарий отмены выборов в Молдове. Когда его ожидать?

По мере приближения к президентским выборам в Молдове и в связи с падением рейтинга президента Майи Санду – в экспертном сообществе активно обсуждают возможность отмены выборов под прикрытием введения чрезвычайного положения. Для этого, в частности, может быть использовано вторжение Украины в Приднестровье с целью контроля над российскими военными складами вблизи села Колбасна.

Санду сегодня уверенно лидирует во всех опросах с результатом около 35%. Однако для победы в первом туре её рейтинга явно не хватает, и дополнительные 15% не удастся набрать даже в условиях массовых фальсификаций на зарубежных участках, как в 2020 году. А во втором туре она столкнётся с той же ситуацией, с которой в том же 2020 году столкнулся её тогдашний соперник Игорь Додон: люди будут голосовать не столько за её оппонента, сколько против Санду.

Запад не может себе позволить без боя сдать свои позиции в Молдове. В самой безнадёжной ситуации остаётся последний довод – перевернуть доску с шахматными фигурами и отменить выборы. Одним из вероятных сценариев является атака ВСУ на Приднестровье. Об этом говорили два молдавских журналиста, Артур Ефремов и Дмитрий Чубашенко, в эфире программы «Главное» на телеканале TVC-21. Ефремов, выступая в роли телеведущего, обрисовал сценарий:

«Представь себе ситуацию. Если в понедельник, 21 октября мы все, наши избиратели и диаспора, просыпаемся со вторым туром, куда выходят Санду и фигура Х, и её партия «Действие и солидарность» понимает, что Санду проигрывает в силу объективных факторов, будет использован украинский сценарий по Колбасне и Приднестровью. Прикрыться чрезвычайным положением и отменить выборы, или перенести их чёрт знает на когда», – предполагает Артур Ефремов.

По словам Дмитрия Чубашенко, если такое решение будет принято, то точно не в Кишинёве. То есть, если в Киеве, Бухаресте и Вашингтоне увидят, что они теряют Молдову, как они это понимают, там могут на это пойти. При этом следует помнить, что главная ставка будет сделана на парламентские выборы: в этом случае Молдова вполне может последовать по пути нынешней Грузии.

Эксперты считают, что для ВСУ, которая является одной из самых боеспособных армий не только в Европе, но и в мире, занять Приднестровье – дело 24 часов, самое большее – трёх дней. По словам Артура Ефремова, просматриваются два варианта действий украинской армии: либо общевойсковая операция в отношении Приднестровья со всех сторон (возможно, с перерезанием республики на самом узком её участке – 40 километров). Второй вариант – это точечная атака на объект в Колбасне, где хранятся столь нужные украинским военным боеприпасы.

«То есть в самом кошмарном сне, если вдруг кому-то покажется, что им надо сохранить эту территорию в сфере своего влияния, то могут ВСУ зайти с той стороны, и румынские силы с этой стороны. Это может такое быть, но вероятность 1%», – полагает Дмитрий Чубашенко.

Однако мы бы не пренебрегали вероятностью подобного сценария. И дело даже не в постоянно звучащих из Киева, а также из Вашингтона и Лондона угрозах в отношении Тирасполя. Вспомним высказывание молдавского политического аналитика Виталия Андриевского, близкого как к нынешнему режиму в Молдове, так и к ряду западных посольств в Кишинёве. Не так давно он высказал мнение, процитированное «ПолитНавигатором»: Украина должна атаковать Приднестровье как можно скорее, пока в Молдове не победили пророссийские силы, которые первым делом вернут прямое авиасообщение между Москвой и Кишинёвом и прекратят транзит украинских военных грузов через молдавскую территорию. При этом Киев, как отмечает Андриевский, может провести военную акцию по примеру Израиля, не спрашивая разрешения ни у Кишинёва, ни даже у Запада.

Поводов для вторжения может быть сколько угодно: взрыв магистрального газопровода, в котором обвинят приднестровскую сторону, громкий теракт в Одессе, в котором обнаружат приднестровский след, или старый проверенный способ – военная провокация в отношении близлежащего населённого пункта некими людьми в приднестровской либо российской военной форме.

Отметим, впрочем, что решения по авиасообщению или транзиту – не в компетенции президента Молдовы. Нынешнее правительство продержится у власти ещё минимум полгода – до парламентских выборов, а новому главе государства, даже если им станет кто-либо из ярых сторонников сближения с Россией, придётся в течение этого полугода скреплять своими подписями любые русофобские законы, принятые парламентским большинством, либо это будет спикер парламента, а президента будут вновь унизительно отстранять от власти на пять минут.

При этом Майя Санду может из президентского дворца попросту переехать в кабинет главы правительства, что сулит гораздо больше власти и полномочий.

Поэтому рискнём предположить, что самый радикальный сценарий, даже если он будет согласован на уровне нескольких западных столиц, будет отсрочен на полгода, за которые в нашем мире может произойти множество интересных событий, и не обязательно на Европейском континенте.