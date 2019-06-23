Украинский сценарий: Запад дал карт-бланш на разгром Православия в Черногории

23.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Венецианская комиссия одобрила инициированный властями Черногории проект закона «О свободе религии и убеждений и правовом статусе религиозных общин», который угрожает конфискацией храмов и монастырей Сербской Православной Церкви с последующей передачей их местной раскольнической «автокефальной» церковной структуре.

Комиссия приветствовала «истинные усилия черногорских властей» по замене устаревшего Закона о правовом статусе религиозных общин 1977 года новым законом, сообщило агентство Танюг.

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Комментируя вопрос о собственности религиозных общин, Венецианская комиссия подчеркивает:

«Что касается важного вопроса о собственности религиозных общин, то комиссия понимает озабоченность черногорских властей в отношении правового урегулирования и решения вопроса о возможной незаконной регистрации ряда объектов в качестве собственности религиозных общин, произошедшей в течение 1990-х годов, которые могут быть частью культурного наследия Черногории. Это связано с тем, что в соответствии со статьей 78 Конституции государство обязано защищать природное и культурное наследие страны.

Венецианская комиссия приветствует тот факт, что решения, предложенные в этом законопроекте, опираются на давние правовые принципы черногорского правопорядка и не основаны на специальных правилах».

Делегация правительства Черногории, которая приняла участие в работе пленарного заседания комиссии во главе с министром по правам человека и меньшинств Мехмедом Зенко, выразила благодарность экспертам организации за данное заключение.

По словам Зенко, предложения и рекомендации будут включены в окончательный текст законопроекта, который будет передан парламенту для рассмотрения и принятия.

Таким образом, как комментирует сербское издание Informer, президент Черногории Джуканович получил «зеленый свет», чтобы отобрать у Сербской Православной Церкви все ее исторические объекты, включая и особо почитаемые монастыри Острог и Цетинье.

Несмотря на многочисленные протесты верующих в своей стране и Сербии, и даже просьбу президента Вучича, Джуканович открыто преследует цель лишить СПЦ любых прав на собственность, подчеркивает издание.

Бывший посол России в Сербии Александр Чепурин не остался в стороне от ситуации и высказался в своем аккаунте в Twitter, где предостерег Джукановича от подобных шагов.

«История, говорили Гегель и Маркс, повторяется дважды. Один раз в виде трагедии. Другой – в виде фарса. Джуканович пошел стопами Порошенко. Видим, как тот кончил», – предостерегает Чепурин.