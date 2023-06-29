Украинский шпион: Донбасс всегда будет нас ненавидеть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил осужденный в ДНР за шпионаж в пользу Украины журналист Николай Асеев, попавший потом под процедуру обмена.

У него поинтересовались, стоит ли называть «предателями» оставшихся в ЛДНр граждан, и действительно ли все они поддерживают российскую власть.

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«Преимущественно поддерживают, да. Но то, что все они предатели, нет. Потому что есть люди, которые остаются чисто из-за семейных обстоятельств», – сказал Асеев.

Издание напомнило, что ранее он таким образом характеризовал жителей ЛДНР:

«Я бы не считал их уже украинцами. Сугубо по паспортам – да, они, возможно, числятся для нашего государства как граждане Украины. Но это совсем другие люди за эти 8 лет, которые они прошли (в том числе благодаря российской пропаганде)».

Он не стал отказываться от своих слов, отметив, что для Украины вопросом национальной безопасности является право этих людей избирать и быть избранными, если Киев вернет под свой контроль эти территории.

«Что там у них в голове и возможно ли это изменить – по-моему, нет. Вы ничего не измените, просто включив украинское телевидение этим людям (я имею в виду не детей, а людей постарше, в частности моего поколения). Они как ненавидели Украину, так и будут ненавидеть; как не понимали этой страны, совершенно изменившейся 14-го года, так и не будут понимать; как не знали украинский язык, так и не будут знать. Там нужно работать уже только с детьми. А вот по правам этих людей, по их паспортам, они все-таки формально граждане Украины, а значит, они имеют право выбирать и еще быть избранными», – опасается собеседник издания.

Он называет такое право «бомбой замедленного действия».

«Потому что, если этих людей потом выбрать даже на местном уровне, Россия потом будет руководить нашей политической системой их руками. Например, в странах Балтии существует система, когда люди, не знающие истории и языка своей страны, имеют все те же права, что и другие граждане, но не имеют права избирать выбирать и быть избранными», – резюмировал Асеев.