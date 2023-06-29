Украинский шпион: Донбасс всегда будет нас ненавидеть.

Игорь Шкапа.  
29.06.2023 13:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 205
 
Дзен, Донбасс, Общество, Россия, Украина


Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил осужденный в ДНР за шпионаж в пользу Украины журналист Николай Асеев, попавший потом под процедуру обмена.

У него поинтересовались, стоит ли называть «предателями» оставшихся в ЛДНр граждан, и действительно ли все они поддерживают российскую власть.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил осужденный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Преимущественно поддерживают, да. Но то, что все они предатели, нет. Потому что есть люди, которые остаются чисто из-за семейных обстоятельств», – сказал Асеев.

Издание напомнило, что ранее он таким образом характеризовал жителей ЛДНР:

«Я бы не считал их уже украинцами. Сугубо по паспортам – да, они, возможно, числятся для нашего государства как граждане Украины. Но это совсем другие люди за эти 8 лет, которые они прошли (в том числе благодаря российской пропаганде)».

Он не стал отказываться от своих слов, отметив, что для Украины вопросом национальной безопасности является право этих людей избирать и быть избранными, если Киев вернет под свой контроль эти территории.

«Что там у них в голове и возможно ли это изменить – по-моему, нет. Вы ничего не измените, просто включив украинское телевидение этим людям (я имею в виду не детей, а людей постарше, в частности моего поколения). Они как ненавидели Украину, так и будут ненавидеть; как не понимали этой страны, совершенно изменившейся 14-го года, так и не будут понимать; как не знали украинский язык, так и не будут знать. Там нужно работать уже только с детьми.

А вот по правам этих людей, по их паспортам, они все-таки формально граждане Украины, а значит, они имеют право выбирать и еще быть избранными», – опасается собеседник издания.

Он называет такое право «бомбой замедленного действия».

«Потому что, если этих людей потом выбрать даже на местном уровне, Россия потом будет руководить нашей политической системой их руками. Например, в странах Балтии существует система, когда люди, не знающие истории и языка своей страны, имеют все те же права, что и другие граждане, но не имеют права избирать выбирать и быть избранными», – резюмировал Асеев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть