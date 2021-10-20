Украинский снайпер убил защитника Донбасса

Украинский снайпер убил защитника ДонбассаНовости Украины
В зоне «ООС» украинские боевики застрелили из снайперской винтовки военнослужащего Народной милиции ЛНР.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На дебальцевском направлении снайперская пара из состава разведывательной роты 30 бригады, прибывшая для осуществления провокационных действий, вела огонь с позиций в районе населённого пункта Луганское», – говорится в сообщении.
В результате снайперского огня погиб один защитник Донбасса.
«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего героя Республики», – добавили в ведомстве.
Напомним, ранее в Луганске заявили, что статистика обстрелов республик Донбасса со стороны вооруженных формирований Украины возросла в несколько раз.
Кроме того, ранее в результате украинского обстрела из крупнокалиберных пулемётов была повреждена трансформаторная подстанция «Раздольная», два посёлка на территории ДНР – Верхнеторецкое и Красный Патризан – остались без электричества.
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