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20.10.2021 08:20 (Мск), Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинский снайпер убил защитника Донбасса

Новости УкраиныВ зоне «ООС» украинские боевики застрелили из снайперской винтовки военнослужащего Народной милиции ЛНР. Об...

В зоне «ООС» украинские боевики застрелили из снайперской винтовки военнослужащего Народной милиции ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На дебальцевском направлении снайперская пара из состава разведывательной роты 30 бригады, прибывшая для осуществления провокационных действий, вела огонь с позиций в районе населённого пункта Луганское», – говорится в сообщении.

В результате снайперского огня погиб один защитник Донбасса.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего героя Республики», – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Луганске заявили, что статистика обстрелов республик Донбасса со стороны вооруженных формирований Украины возросла в несколько раз.

Кроме того, ранее в результате украинского обстрела из крупнокалиберных пулемётов была повреждена трансформаторная подстанция «Раздольная», два посёлка на территории ДНР – Верхнеторецкое и Красный Патризан – остались без электричества.

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