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14.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Криминал, Украина
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Украинский солдат на Донбассе бросил в командира гранату

Новости Украины

На Донбассе украинский солдат, которого командир лишил денежной премии, бросил боевую гранату в траншею, когда там находился обидевший бойца начальник.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На позициях 1 отдельного батальона морской пехоты 36 бригады Вооруженных формирований Украины в районе Павлополя командир взвода лейтенант Зубренко получил минно-взрывную травму в результате срабатывания гранаты РГО», – заявил Никитин.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники военной прокуратуры, командир взвода осуществлял проверку несения боевого дежурства, когда при обходе передовых позиций в траншею, где находился лейтенант, была брошена граната.

«Следователям удалось установить личность злоумышленника, им оказался солдат Балога, которого накануне Зубренко лишил денежной премии. В настоящее время Балога задержан, сотрудниками военной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины «Покушение на убийство», – рассказал представитель ведомства.

«Не исключено, что с целью сокрытия реальных причин происшествия, командование ООС продолжит применять практику сокрытия небоевых потерь, обвинив в ранении офицера военнослужащих НМ ДНР», – добавил Никитин.

Однако он подчеркнул, что расстояние между позициями украинских боевиков и Народной милиции ДНР составляет более 4 километров, что исключает причастность защитников Донбасса к данному инциденту.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что всего за несколько дней ВСУ понесли рекордные небоевые потери.

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