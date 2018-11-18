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18.11.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Происшествия, Украина
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Украинский солдат «под кайфом» застрелил сослуживца, приняв его за «сепара»

Находившийся в состоянии наркотического опьянения боец ВСУ застрелил сослуживца, приняв его за защитника республик Донбасса.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«17 ноября в населенном пункте Троицкое военнослужащий 72-й бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, приняв его за врага, который от полученных ранений скончался», – рассказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что украинское командование скрывает данный факт, а военнослужащий официально числится как пропавший без вести.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее официальный представитель командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что двое украинских военнослужащих скончались в результате отравления контрафактным алкоголем.

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